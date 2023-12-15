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Военная операция на Украине ,  
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Венгрия снова заблокировала выделение помощи на €50 млрд Украине

Виктор Орбан: Венгрия снова заблокировала выделение помощи на €50 млрд Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Венгрия — единственная страна ЕС, выступающая против выделения Украине дополнительных средств. Она требует разморозить средства, предназначенные ей, но блокированные из-за невыполнения судебной реформы
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в Х (бывший Twitter).

«Мы вернемся к этому вопросу в Еврокомиссии в следующем году после соответствующей подготовки», — написал Орбан.

Страны ЕС обсуждали выделение Украине €50 млрд на четырехлетний срок, указывает France24.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что согласие на выделение средств дали 26 стран ЕС — то есть все, кроме Венгрии. Без нее принять решение невозможно. «У нас еще есть немного времени, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель», — сказал голландский политик (цитата по Reuters). Он допустил, что достичь соглашения по этому вопросу удастся в январе.

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Владимир Зеленский и Виктор Орбан (в центре)

В Еврокомиссии отмечали, что в интересах Венгрии согласовать помощь, так как помимо средств для Украины, в пакете были заложены дополнительные €15 млрд на защиту границ от нелегальных мигрантов, что нужно Будапешту. Однако у ЕК есть «план Б» на случай вето Венгрии, говорил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан. Его детали он не уточнял. Financial Times писала, что для финансирования Киева могут привлечь внебюджетные источники.

Венгрия ранее уже накладывала вето на эту помощь Украине. Условием его снятия Будапешт называл разморозку ЕС средств поддержки Будапешта (около €30 млрд). После этого Евросоюз принял решение выделить Венгрии более €10 млрд, или около трети той суммы, которую ЕС заморозил год назад, пока Будапешт не проведет судебную реформу. В союзе пришли к выводу, что Венгрия выполнила условия Хартии основных прав ЕС, касающиеся независимости судебной системы, и потому может получить часть средств.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Венгрия Украина Евросоюз Виктор Орбан
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