Орбан рассказал о разногласиях в ЕС по вопросу членства Украины

Вопрос о вступлении Украины в ЕС не стоит выносить на повестку саммита союза, поскольку заранее видно, что единства по этому вопросу нет, заявил Орбан. В Евросовете ранее допускали, что Украина станет членом ЕС только в 2030-м

Виктор Орбан (Фото: Johanna Geron / Reuters)

В Евросоюзе нет единства по вступлению Украины в блок, так что этот вопрос лучше вообще не выносить на повестку декабрьского саммита ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан радио Kossuth.

В то же время премьер подчеркнул, что, если такой вопрос поднимут, Венгрия не будет налагать на него вето, поскольку основной договор ЕС не предусматривает это. По словам Орбана, есть только случаи, когда для принятия тех или иных решений необходимо согласие всех государств-членов.

Для вступления страны-кандидата в ЕС ей после выполнения критериев членства нужно получить единогласное одобрение всех членов Совета ЕС (состоит из представителей стран, входящих в союз, в ранге не ниже министра).

«Включение Украины в кандидаты в члены ЕС не соответствует национальным интересам Венгрии, поэтому мы не поставим этот вопрос на повестку дня», — сказал Орбан.

Премьер также подчеркнул, что ЕС в настоящее время не готов к вступлению Украины в блок, поскольку там продолжается конфликт, а также не было проведено никаких исследований численности населения и экономического потенциала страны. «Украинское сельское хозяйство уничтожит венгерское сельское хозяйство», — подчеркнул он, отметив, что проконсультировался по этому вопросу с венгерскими фермерами.

По словам Орбана, европейские экономики сегодня в плохом состоянии, а инвестиции во многих сферах прекратились. «В то же время ЕС заваливает Украину деньгами. Мы посылаем Украине деньги и оружие, чтобы та победила, но она не победила. Нам нужен мир и прекращение огня», — заключил политик.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в ЕС на четвертый день проведения российской военной операции, 28 февраля. В июне того же года страна получила статус кандидата.

При этом Брюссель не раз исключал упрощенное вступление Украины в союз. В частности, в октябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов, никаких «коротких путей» для этого не будет. Председатель Европейского совета Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом ЕС только к 2030 году.

Среди тех, кто выступал против ускоренного членства Украины, был Орбан. Politico ранее сообщила, что из-за позиции венгерского премьера в ЕС назревает политический кризис. По данным издания, Брюссель рассматривает «ядерный вариант», при котором Венгрию могут лишить права голоса в ЕС.

Российские власти по-разному оценивали стремление Украины в Евросоюз. Москва никогда не была против этого, предъявляя претензии лишь к «военному освоению», а что касается «экономической интеграции — ради бога, это их выбор», говорил президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков называл получение Киевом статуса кандидата в ЕС внутренним европейским делом. Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что развитие отношений ЕС с любыми странами не создает угрозы для России. С другой стороны, он говорил о трансформации ЕС в «агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента».