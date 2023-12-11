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Политика ,  
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Фон дер Ляйен назвала условия для вступления Украины в Евросоюз

Фон дер Ляйен: вступление Украины в ЕС требует времени и выполнения всех условий

Вступление Украины в Евросоюз требует времени и выполнения Киевом всех необходимых условий, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Le Parisien.

«На саммите ЕС в четверг и пятницу будет обсуждаться начало переговоров о вступлении, а не само вступление, которое в любом случае требует времени. Конечно же, присоединение к ЕС может состояться только после того, как будут выполнены все условия членства», — сказала она.

В Брюсселе 14–15 декабря пройдет саммит ЕС, на котором должны начаться переговоры о членстве Украины в союзе. Против вступления страны в Евросоюз, в частности, выступает Венгрия.

Орбан указал на невозможность принять Украину в ЕС из-за коррупции
Политика
Фото:Harold Cunningham / Getty Images

Как сообщал Bloomberg, венгерский премьер Виктор Орбан отправил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором просил того исключить из повестки саммита начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. 8 декабря премьер заявил, что ЕС не может принять Украину в состав сообщества из-за высокого уровня коррупции в стране.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала российской военной операции. В июне того же года страна получила статус кандидата. При этом Брюссель не раз исключал упрощенное вступление Украины. В октябре фон дер Ляйен заявила, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов, никаких «коротких путей» для этого не будет. В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС.

Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году. При этом она и другие претенденты на членство в сообществе «должны провести реформы, бороться с коррупцией и выполнить требования законодательства», пояснял он.

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Президент Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не была против вступления Украины в ЕС. Москва возражает лишь против «военного освоения», а что касается «экономической интеграции — ради бога, это их выбор», говорил он. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков счел получение страной статуса кандидата в члены ЕС внутренним европейским делом. Однако МИД называл отказ Киева от намерения вступить в ЕС и НАТО необходимым условием для достижения мира.

Теги
Украина Урсула фон дер Ляйен ЕС
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