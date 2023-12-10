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Политика ,  
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Зеленский пообщался с Орбаном на инаугурации Милея

Владимир Зеленский пообщался с Виктором Орбаном на инаугурации Милея
Виктор Орбан и Владимир Зеленский
Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: Офис Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан немного пообщались во время инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Их встреча попала в трансляцию, которая велась на YouTube-канале аргентинского сената.

По данным украинского издания «Европейская правда», Орбан и Зеленской переговорили в аргентинском парламенте в ложе гостей. Власти обеих стран не раскрыли детали переговоров.

Орбан указал на невозможность принять Украину в ЕС из-за коррупции
Политика
Фото:Harold Cunningham / Getty Images

В Брюсселе 14–15 декабря пройдет саммит ЕС, на котором должны начаться переговоры о членстве Украины в союзе. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что члены ЕС не могут переубедить Орбана, выступающего против вступления Украины.

Венгерский премьер неоднократно заявлял, что переговоры о вступлении Украины в ЕС даже не стоит начинать, так как Киев не готов к этому. 5 декабря Bloomberg сообщил, что Орбан отправил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором попросил Мишеля не обсуждать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. 8 декабря премьер заявил, что Евросоюз не может принять страну в состав из-за высокого уровня коррупции в ней.

Кроме того, Венгрия отказалась поставлять вооружение на Украину и пропускать по своей территории такие поставки. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что его страна не будет вмешиваться в конфликт. Власти также заявляли, что действующий на Украине закон о меньшинствах ограничивает права венгров, которые проживают в Закарпатье.

Теги
Владимир Зеленский Виктор Орбан Украина Евросоюз Аргентина

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