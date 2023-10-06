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Фон дер Ляйен исключила «короткие пути» для вступления в ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен исключила для кандидатов «короткие пути» в ЕС
Процесс вступления в ЕС будет основан на заслугах стран-кандидатов, никаких «коротких путей» для этого не будет, предупредила глава ЕК
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Marcelo del Pozo / Getty Images)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила, что процесс вступления в ЕС новых стран будет основан на их заслугах, никаких «коротких путей» для этого не будет. Это заявление она сделала на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза в Гранаде.

«Процесс вступления в ЕС будет осуществляться исключительно на основании заслуг [стран-кандидатов], никаких коротких путей, никакого автоматического вступления не будет. <...> Еврокомиссия представит в ноябре отчет о готовности к вступлению стран-кандидатов, он будет рассмотрен в декабре», — сказала фон дер Ляйен.

О том, что процесс вступления основывается на заслугах, говорится в декларации по итогам саммита в Гранаде. В ней расширение Евросоюза названо «геостратегической инвестицией в мир, безопасность, стабильность и процветание». Как ЕС, так и будущие государства-члены должны быть к этому готовы, отмечается в заявлении. Претенденты на членство должны активизировать реформы, особенно в области верховенства закона.

Ранее глава ЕК, выступая с ежегодным посланием к Европарламенту, заявила, что будущее Украины, Молдавии и Западных Балкан — в Евросоюзе. Брюссель начнет подготовку к расширению блока, пообещала она, но не уточнила число возможных новых членов, а также как скоро они смогут присоединиться к ЕС (сейчас в него входят 27 стран), отмечал Euractiv.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку о вступление в ЕС в феврале 2022 года, через несколько дней после начала военных действий. В июне того же года страна получила статус кандидата.

Президент Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против членства Украины в Евросоюзе. Российская сторона возражает лишь против «военного освоения», а что касается «экономической интеграции — ради бога, это их выбор», говорил Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков называл получение Киевом статуса кандидата внутренним европейским делом. Однако МИД счел отказ Украины от намерения вступить в ЕС и НАТО необходимым условием для достижения мира.

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Теги
Елена Чернышова
Украина вступление в ЕС Урсула фон дер Ляйен
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