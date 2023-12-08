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Политика ,  
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Орбан указал на невозможность принять Украину в ЕС из-за коррупции

Виктор Орбан: ЕС не может принять Украину из-за высокого уровня коррупции
Фото: Harold Cunningham / Getty Images
Фото: Harold Cunningham / Getty Images

Европейский союз не сможет принять в свой состав Украину, поскольку уровень коррупции в ней — один из самых высоких в мире. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Le Point.

«Украина, как известно, — одна из самых коррумпированных стран в мире. Это звучит как шутка! Мы не можем принять решение начать переговорный процесс о вступлении», — сказал политик.

По мнению Орбана, Киев не должен рассчитывать на переговоры о вступлении, поскольку не выполнил необходимое число предварительных условий. Венгерский премьер также считает, что принятие Украины в ЕС может нанести значительный экономический ущерб объединению из-за размеров ее сельскохозяйственного сектора. «Если позволить этому сельскохозяйственному сектору войти в систему Европы, он разрушит ее на следующий же день. Без трансформации системы субсидий на сельское хозяйство мы не можем их принять. Последствия будут ужасны», — подчеркнул он.

Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

5 декабря Bloomberg сообщал, что Виктор Орбан отправил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю. В нем он попросил Мишеля не обсуждать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на саммите в Брюсселе, который должен пройти 14–15 декабря. В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать такой переговорный процесс с Украиной и Молдавией, а Грузии — предоставить статус страны-кандидата.

Теги
Виктор Орбан Евросоюз Украина

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