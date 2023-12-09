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Политика ,  
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Зеленский утвердил «антикоррупционные» законы с учетом рекомендаций ЕС

Владимир Зеленский подписал четыре закона с учетом рекомендаций Еврокомиссии
Три из подписанных Зеленским закона связаны с усилением борьбы с коррупцией, а четвертый касается прав национальных меньшинств. Документы учитывают рекомендации ЕК для движения Украины к членству в Евросоюзе
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря подписал четыре закона, необходимые для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, ранее в этот же день их одобрила Верховная рада, следует из карточек документов на сайте парламента.

Один из законов предусматривает увеличение предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек, передает «Европейская правда». Второй выводит Специальную антикоррупционную прокуратуру из структуры офиса генпрокурора; ведомство получит статус отдельного юридического лица публичного права.

Еще один закон наделяет Национальное агентство по предотвращению коррупции возможностью проверять имущество, приобретенное до назначения на должность государственной службы.

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Политика
Владимир Зеленский

Помимо того, украинский президент утвердил принятые Радой изменения к некоторым законам о правах нацменьшинств, которые учитывают рекомендации Еврокомиссии и необходимы для дальнейшего движения Украины к членству в Евросоюзе. Закон предусматривает смягчение для нацменьшинств, языками которых являются официальные языки ЕС, передает «Украинская правда». На русский язык нововведения не распространяются.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала полномасштабного конфликта с Россией. В июне того же года страна получила статус кандидата. В ноябре 2023-го Еврокомиссия выступила с официальной рекомендацией о начале переговоров с Украиной по вступлению в ЕС. Они должны стартовать после того, как Киев выполнит оставшиеся условия для начала процесса присоединения к союзу, связанные с усилением борьбы с коррупцией, принятием закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилением гарантий для национальных меньшинств.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не была против вступления Украины в ЕС. Российская сторона возражает лишь против «военного освоения», а что касается «экономической интеграции — ради бога, это их выбор», говорил он. Однако МИД выражал сомнения относительно «безопасности» присоединения Киева к блоку для России.
 

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Верховная рада Украины законы коррупция Евросоюз
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

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