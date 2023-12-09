Зеленский утвердил «антикоррупционные» законы с учетом рекомендаций ЕС

Три из подписанных Зеленским закона связаны с усилением борьбы с коррупцией, а четвертый касается прав национальных меньшинств. Документы учитывают рекомендации ЕК для движения Украины к членству в Евросоюзе

Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря подписал четыре закона, необходимые для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, ранее в этот же день их одобрила Верховная рада, следует из карточек документов на сайте парламента.

Один из законов предусматривает увеличение предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек, передает «Европейская правда». Второй выводит Специальную антикоррупционную прокуратуру из структуры офиса генпрокурора; ведомство получит статус отдельного юридического лица публичного права.

Еще один закон наделяет Национальное агентство по предотвращению коррупции возможностью проверять имущество, приобретенное до назначения на должность государственной службы.

Помимо того, украинский президент утвердил принятые Радой изменения к некоторым законам о правах нацменьшинств, которые учитывают рекомендации Еврокомиссии и необходимы для дальнейшего движения Украины к членству в Евросоюзе. Закон предусматривает смягчение для нацменьшинств, языками которых являются официальные языки ЕС, передает «Украинская правда». На русский язык нововведения не распространяются.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала полномасштабного конфликта с Россией. В июне того же года страна получила статус кандидата. В ноябре 2023-го Еврокомиссия выступила с официальной рекомендацией о начале переговоров с Украиной по вступлению в ЕС. Они должны стартовать после того, как Киев выполнит оставшиеся условия для начала процесса присоединения к союзу, связанные с усилением борьбы с коррупцией, принятием закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилением гарантий для национальных меньшинств.



Президент Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не была против вступления Украины в ЕС. Российская сторона возражает лишь против «военного освоения», а что касается «экономической интеграции — ради бога, это их выбор», говорил он. Однако МИД выражал сомнения относительно «безопасности» присоединения Киева к блоку для России.

