Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС

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Еврокомиссия выступила с официальной рекомендацией о начале переговоров по вступлению в ЕС с Украиной, передает Reuters.

«Комиссия рекомендует Совету (ЕС) начать переговоры о вступлении Украины», —говорится в документе.

В ЕК подчеркивают, что переговоры должны официально начаться после того, как Киев выполнит оставшиеся условия для начала процесса вступления в союз, связанные с усилением борьбы с коррупцией, принятием закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилением гарантий для национальных меньшинств.

Схожая рекомендация касается и Грузии. «Комиссия рекомендует, чтобы (Европейский) Совет предоставил Грузии статус страны-кандидата при том условии, что страной будут предприняты определенные реформы и шаги», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует агентство.

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