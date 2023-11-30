Путин заявил, что Германия «глотает» недружественные действия союзников

Польша ограничила транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию, перекачку газа также ограничила Украина, напомнил Путин. Германия «глотает» эти шаги из-за отсутствия суверенитета, считает президент России

Германия «глотает» направленные против себя действия союзников и соглашается спонсировать Украину из-за отсутствия суверенитета, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

«Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал — Европа», который идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? — суверенитета», — сказал президент.

У отдельных «руководителей правительства» нет достаточной профессиональной подготовки для принятия качественных решений, продолжил глава государства. «Над ними весь мир посмеивается. Сейчас не буду называть фамилии. Но реально: посмеивается весь мир», — добавил Путин.

Газопровод Ямал — Европа идет от Торжка через Смоленск по территории Белоруссии и Польши и заканчивается в немецком Франкфурте-на-Одере. Его мощность составляет почти 33 млрд куб. м, длина — более 2 тыс. км. Через территорию Польши проходит 683 км трубопровода.

Польский участок газопровода принадлежал EuRoPol GAZ — совместному предприятию «Газпрома» и польской компании PGNiG. Последней прямо и косвенно принадлежали 51,18% акций СП, а «Газпрому» — 48,82%. В ноябре 2022 года власти Польши ввели внешнее управление в отношении доли «Газпрома» в EuRoPol GAZ. В конце октября о выкупе участка газопровода объявила польская государственная нефтяная компания Orlen

Перед этим Польша ввела санкции в отношении «Газпрома». Россия приняла ответные меры, под которые попала EuRoPol GAZ и другие бывшие дочки «Газпрома». Российская сторона заявила в мае 2022 года, что санкции Москвы сделали невозможным транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. При этом весной прошлого года «Оператор ГТС Украины» предупредил о невозможности прокачки через ГИС «Сохрановка», объяснив это тем, что станция находится в Луганской народной республике (ЛНР) под контролем российских сил.