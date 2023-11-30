 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин заявил, что Германия «глотает» недружественные действия союзников

Путин: Германия готова спонсировать Украину из-за отсутствия суверенитета
Сюжет
Военная операция на Украине
Польша ограничила транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию, перекачку газа также ограничила Украина, напомнил Путин. Германия «глотает» эти шаги из-за отсутствия суверенитета, считает президент России

Германия «глотает» направленные против себя действия союзников и соглашается спонсировать Украину из-за отсутствия суверенитета, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

«Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал — Европа», который идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? — суверенитета», — сказал президент.

У отдельных «руководителей правительства» нет достаточной профессиональной подготовки для принятия качественных решений, продолжил глава государства. «Над ними весь мир посмеивается. Сейчас не буду называть фамилии. Но реально: посмеивается весь мир», — добавил Путин.

Глава Минобороны подтвердил планы Германии удвоить траты на помощь Киеву
Политика
Фото:Роман Пилипей / Getty Images

Газопровод Ямал — Европа идет от Торжка через Смоленск по территории Белоруссии и Польши и заканчивается в немецком Франкфурте-на-Одере. Его мощность составляет почти 33 млрд куб. м, длина — более 2 тыс. км. Через территорию Польши проходит 683 км трубопровода.

Польский участок газопровода принадлежал EuRoPol GAZ — совместному предприятию «Газпрома» и польской компании PGNiG. Последней прямо и косвенно принадлежали 51,18% акций СП, а «Газпрому» — 48,82%. В ноябре 2022 года власти Польши ввели внешнее управление в отношении доли «Газпрома» в EuRoPol GAZ. В конце октября о выкупе участка газопровода объявила польская государственная нефтяная компания Orlen

Читайте на РБК Pro
Эмиссия выполнима. Что будет с дивидендами Positive Technologies
Как россиянину найти работу в Африке: зарплаты, страны, профессии
Часть релокантов вернулись в Россию. Чем «развитый мир» оказался хуже
«Хуже микрозаймов»: чем опасны BNPL-сервисы и их IPO

Перед этим Польша ввела санкции в отношении «Газпрома». Россия приняла ответные меры, под которые попала EuRoPol GAZ и другие бывшие дочки «Газпрома». Российская сторона заявила в мае 2022 года, что санкции Москвы сделали невозможным транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. При этом весной прошлого года «Оператор ГТС Украины» предупредил о невозможности прокачки через ГИС «Сохрановка», объяснив это тем, что станция находится в Луганской народной республике (ЛНР) под контролем российских сил.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Германия Владимир Путин союзники
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Премьер-министр Баварии заявил о государственном кризисе в Германии
Политика
Дерипаска предрек Германии, что она выйдет на паперть с протянутой рукой
Экономика
Bild узнал о давлении США и Германии на Киев для переговоров с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 97,65 (+0,58) Инвестиции, 29 ноя, 18:05 Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 88,88 (+0,27) Инвестиции, 29 ноя, 18:05
Лавров прилетел на саммит ОБСЕ в Скопье через Грецию, а не через Болгарию Политика, 01:39
Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия тепла и света Общество, 01:22
«Реал Сосьедад» не смог победить в первом полном матче Захаряна в ЛЧ Спорт, 00:58
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Приложения Почта Банка и «Русского стандарта» пропали из Google Play Финансы, 00:40
Bloomberg узнал, что предложил Эр-Рияд Ирану из-за войны ХАМАС и Израиля Политика, 00:30
«Однушки» в России подорожали более чем в полтора раза за четыре года Бизнес, 00:22
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Путин заявил, что Германия «глотает» недружественные действия союзников Политика, 00:12
Аудиторы нашли у «Авроры» нарушения в программе субсидируемых рейсов Бизнес, 00:00
Организаторы IPO Совкомбанка оценили его стоимость Финансы, 00:00
Власти Крыма сообщили о взломе интернет-провайдеров «врагом» Политика, 29 ноя, 23:52
Членам правительства Франции запретили пользоваться Telegram и WhatsApp Политика, 29 ноя, 23:40
Почему прогулки на свежем воздухе стали роскошью: новые тренды горожан РБК и Ahead, 29 ноя, 23:32