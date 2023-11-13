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Военная операция на Украине ,  
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Глава Минобороны подтвердил планы Германии удвоить траты на помощь Киеву

Глава Минобороны ФРГ Писториус подтвердил планы удвоить военную помощь Украине
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Военная операция на Украине

Правящая в Германии коалиция «светофор» согласилась увеличить расходы на военную помощь Украине в 2024 году в два раза — с €4 млрд до €8 млрд, сообщает AFP в соцсети X (бывшая Twitter) со ссылкой на интервью министра обороны Бориса Писториуса телеканалу ARD.

По информации Tagesschau, бюджетный комитет проголосует за увеличение трат на помощь Украине 16 ноября. После этого будут проведены заключительные консультации для принятия решений по проекту федерального бюджета на 2024 год.

Ранее о планах властей Германии удвоить расходы на помощь Украине писал Bild. Издание подчеркнуло, что увеличение трат позволит Германии исполнить требование НАТО, по которому каждый из членов альянса должен тратить на оборону не менее 2% ВВП.

В результате запланированного увеличения помощи Украине расходы на оборону составят 2,1% ВВП, указывает Tagesschau.

Немецкий канцлер Олаф Шольц в июле заявил, что Германия продолжит поставлять Украине необходимое вооружение и к 2027 году объем помощи Киеву со стороны Берлина, как ожидается, составит €17 млрд.

Москва осуждает военную помощь западных стран Киеву и считает, что это не изменит хода военной операции.

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Теги
военная помощь Украина Германия Борис Писториус
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