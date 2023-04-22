«Газпром» сократил прокачку газа через Украину до 39,4 млн куб. м

Работники газоизмерительной станции «Суджа» (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

«Газпром» сократил транзит газа в Европу через Украину. Это следует из данных по прокачке за 21 и 22 апреля, предоставленных компанией.

Через газоизмерительную станцию «Суджа» 21 апреля было подано 42,6 млн куб. м газа. За 22 апреля планируется подать 39,4 млн куб. Заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» в оба дня была отклонена украинской стороной.

В январе «Газпром» сокращал, а в феврале постепенно нарастил прокачку. К примеру, 1 февраля объем транзита через ГИС «Суджа» составил 29,4 млн куб. м по сравнению с 24,5 млн куб. м 31 января. 15 февраля «Газпром» сообщил, что через «Суджу» было подано 35,3 млн куб. м, на 14,6% больше, чем днем ранее.

16 апреля объем транзита достиг 38,5 млн куб. м. На следующий день он вырос до 40,8 млн куб. м.