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«Газпром» сократил прокачку газа через Украину

«Газпром» сократил прокачку газа через Украину до 39,4 млн куб. м
Работники&nbsp;газоизмерительной станции &laquo;Суджа&raquo;
Работники газоизмерительной станции «Суджа» (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

«Газпром» сократил транзит газа в Европу через Украину. Это следует из данных по прокачке за 21 и 22 апреля, предоставленных компанией.

Через газоизмерительную станцию «Суджа» 21 апреля было подано 42,6 млн куб. м газа. За 22 апреля планируется подать 39,4 млн куб. Заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» в оба дня была отклонена украинской стороной.

В январе «Газпром» сокращал, а в феврале постепенно нарастил прокачку. К примеру, 1 февраля объем транзита через ГИС «Суджа» составил 29,4 млн куб. м по сравнению с 24,5 млн куб. м 31 января. 15 февраля «Газпром» сообщил, что через «Суджу» было подано 35,3 млн куб. м, на 14,6% больше, чем днем ранее.

16 апреля объем транзита достиг 38,5 млн куб. м. На следующий день он вырос до 40,8 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. При этом весной прошлого года «Оператор ГТС Украины» предупредил о невозможности прокачки через ГИС «Сохрановка», объяснив это тем, что станция находится в Луганской народной республике (ЛНР) под контролем российских сил.

«Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Транзит по газопроводу Ямал — Европа остановлен в марте прошлого года. Прокачку по «Северному потоку» полностью остановили после взрыва на газопроводе в конце прошлого сентября.

«Газпром» сократил прокачку газа через Украину
«Газпром» сократил прокачку газа через Украину

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