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Украина объявила о форс-мажоре с транзитом до трети газа России в Европу

Оператор ГТС Украины остановит транзит российского газа в ЕС через ГРС «Сохрановка»
По данным Оператора ГТС Украины, газораспределительная станция «Сохрановка» не контролируется украинской стороной и транзит по ней будет прекращен 11 мая
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Оператор ГТС Украины (ОГТС) с 11 мая прекратит транзит российского газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области из-за «форс-мажорных обстоятельств». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте оператора.

По информации ОГТС, ГРС «Сохрановка» в данный момент не контролируется украинской стороной, в связи с чем поставки газа будут остановлены в 7:00 мск 11 мая.

«Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа через «Сохрановку» и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков». <...> КС «Новопсков» является первой из компрессорных станций украинской ГТС на Луганщине, через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из России в Европу», — сказано в сообщении.

В то же время в компании заявили о возможности временного переноса недоступных мощностей с точки соединения «Сохрановка» на точку «Суджа».

РБК направил запрос в «Газпром».

«Газпром» сообщил о штатном транзите газа через Украину
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Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключили пятилетний договор о транзите газа в Европу в 2019 году, срок истекает в декабре 2024-го. За это время «Газпром» обязался прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, из них 65 млрд куб. м — в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.

В конце марта глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, что транзит газа через территорию Украины будет продолжаться, пока это будет возможно технически. В «Газпроме» неоднократно сообщали о штатном транзите газа через территорию Украины.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Глава государства Владимир Путин объяснял ее стремлением к «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Власти республики ввели военное положение, объявили мобилизацию и разорвали дипломатические отношения с Россией.

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