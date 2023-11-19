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Палестино-израильский конфликт ,  
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Глава МИД Турции заявил, что Анкара допускала разрыв дипсвязей с Израилем

Глава МИД Турции Фидан: Анкара рассматривала разрыв дипотношений с Израилем
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
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Турция рассматривала разрыв дипломатических отношений с Израилем из-за военной операции в секторе Газа, однако сейчас цель Анкары — действовать против Израиля совместно с другими исламскими странами, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью Al Jazeera, сообщает газета 24 saat.

«Наша цель на этот раз — действовать коллективно против Израиля. Важно принимать решения вместе с другими странами и вместе оказывать давление», — сказал Фидан в эфире.

По словам министра, сейчас Анкара использует дипломатические средства для прекращения военных действий в секторе Газа, однако «есть и другие способы, если эти не сработают». «Мы обсуждали разрыв отношений с Израилем», — подчеркнул Фидан.

Если США продолжат поддерживать Израиль, это может привести к глобальному кризису, отметил также министр.

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В октябре, после того как атаки армии Израиля по сектору Газа усилились и власти страны объявили блокаду региона, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Израиля похожи на резню мирного населения. Позже он призвал Израиль «выйти из состояния безумия». Президент также призвал жителей Турции выйти на «великий палестинский митинг».

На демонстрации, которая прошла в Стамбуле 28 октября, Эрдоган пообещал объявить Израиль военным преступником из-за действий в секторе Газа. Он также отменил запланированный визит в страну и заявил, что отказался от общения с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Эрдоган подчеркнул тогда, что это не означает разрыва отношений Турции и Израиля.

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Власти Израиля в ответ отозвали дипломатов из Турции, миссия страны в ООН назвала президента антисемитом и «змеей». Минбезопасности Израиля предложило Турции не только «поддерживать издалека», но и принять к себе «нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали наших детей, наших стариков и наших женщин».

Теги
Турция МИД Турции Израиль сектор Газа
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