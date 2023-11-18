Военное крыло ХАМАС заявило о готовности к обороне со всех направлений

Палестинская группировка ХАМАС готова к длительной и непрерывной обороне со всех направлений, заявил официальный представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) Абу Убейда. Его видеообращение появилось в телеграм-канале движения.

«Мы подготовились к длительной, непрерывной и гибкой обороне со всех направлений», — сказал Убейда.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября, атаковав приграничные города и поселки и взяв в заложники солдат и мирных жителей. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи», а затем объявил движению войну. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал целью страны уничтожение ХАМАС и пообещал, что «враг заплатит беспрецедентную цену».

27 октября ЦАХАЛ объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа. После этого на территорию анклава были введены израильские войска. 6 ноября ЦАХАЛ сообщила об окружении Газы и фактическом разделении региона на северную и южную части. 16 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о взятии под контроль северной и западной частей города Газа и переходе к следующему этапу операции.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявлял о нежелании «оставлять вакуум» в секторе Газа. Правительство, по его словам, обсуждает будущее анклава после окончания войны с ХАМАС. Он также допустил участие в этом США и соседних с Израилем стран. Нетаньяху ранее говорил о планах установить полный контроль над сферой безопасности в секторе Газа и провести демилитаризацию региона, чтобы гарантировать, что оттуда больше не будет исходить угроза для граждан Израиля.