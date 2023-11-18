 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Военное крыло ХАМАС заявило о готовности к обороне со всех направлений

Военное крыло ХАМАС: движение готово к длительной обороне со всех направлений
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Палестинская группировка ХАМАС готова к длительной и непрерывной обороне со всех направлений, заявил официальный представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) Абу Убейда. Его видеообращение появилось в телеграм-канале движения.

«Мы подготовились к длительной, непрерывной и гибкой обороне со всех направлений», — сказал Убейда.

Maan сообщило о гибели от ран еще одного лидера ХАМАС
Политика
Ахмед Бахр

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября, атаковав приграничные города и поселки и взяв в заложники солдат и мирных жителей. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи», а затем объявил движению войну. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал целью страны уничтожение ХАМАС и пообещал, что «враг заплатит беспрецедентную цену».

27 октября ЦАХАЛ объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа. После этого на территорию анклава были введены израильские войска. 6 ноября ЦАХАЛ сообщила об окружении Газы и фактическом разделении региона на северную и южную части. 16 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о взятии под контроль северной и западной частей города Газа и переходе к следующему этапу операции.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявлял о нежелании «оставлять вакуум» в секторе Газа. Правительство, по его словам, обсуждает будущее анклава после окончания войны с ХАМАС. Он также допустил участие в этом США и соседних с Израилем стран. Нетаньяху ранее говорил о планах установить полный контроль над сферой безопасности в секторе Газа и провести демилитаризацию региона, чтобы гарантировать, что оттуда больше не будет исходить угроза для граждан Израиля.

Читайте на РБК Pro
Сможет ли рубль укрепиться ниже 90 за доллар и остаться на этих уровнях
Все сложилось: почему вернулась мода на телефоны-«раскладушки»
Что не так с делом Аяза Шабутдинова, чей бизнес приносит ₽1 млрд в год
В главного конкурента ChatGPT вложили миллиарды. Что задумали создатели
Теги
ХАМАС Израиль оборона сектор Газа
Материалы по теме
Maan сообщило о гибели от ран еще одного лидера ХАМАС
Политика
Посол Израиля заявил, что ХАМАС разорвал переговоры о заложниках
Политика
Авиация Израиля нанесла удар по резиденции одного из лидеров ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Песков ответил на вопрос об участии Пашиняна в саммитах СНГ и ЕАЭС Политика, 01:56
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
Военное крыло ХАМАС заявило о готовности к обороне со всех направлений Политика, 01:22
МВД объявило в розыск бывшего зампреда ЦБ Сергея Алексашенко Политика, 01:17
Главу владельца ChatGPT уволили из-за «нехватки откровения» с правлением Технологии и медиа, 00:59
Минобороны заявило об ударе F-16 Израиля по объектам в районе Дамаска Политика, 00:52
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
У Большого театра вновь собралась очередь за браслетами для «Щелкунчика» Общество, 00:34
Прокуратура показала видео с места стрельбы у отделения банка в Москве Общество, 00:28
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Суд ООН обязал Азербайджан обеспечить безопасность армян в Карабахе Политика, 00:14
Этап «Формулы-1» создал коллапс в Вегасе. Чем недовольны жители и гонщики Спорт, 00:00
Reuters сообщил о риске для переговоров о вступлении Украины в ЕС Политика, 17 ноя, 23:53
Дисплей для слепых зон и мощный мотор: все о новом внедорожнике РБК и Jaecoo, 17 ноя, 23:49