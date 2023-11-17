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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Maan сообщило о гибели от ран еще одного лидера ХАМАС

MAAN: один из лидеров ХАМАС скончался от ран, полученных в ходе операции ЦАХАЛ
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Ахмед Бахр
Ахмед Бахр (Фото: Abid Katib / Getty Images)

Исполняющий обязанности главы Законодательного совета сектора Газа и один из лидеров ХАМАС Ахмед Бахар скончался от ранений, полученных в результате операции израильской армии, сообщает Maan.

The Times of Israel со ссылкой на «палестинские сообщения» пишет, что 76-летний Бахар был убит в результате израильского удара в секторе Газа. ЦАХАЛ пока не подтвердила его смерть.

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Фото:Abid Katib / Getty Images

По последним данным Минздрава Газы, в ходе авиаударов и наземной операции ЦАХАЛ в анклаве погибли более 11 тыс. человек, еще более 29 тыс. пострадали. С критикой действий Израиля в секторе Газа выступали Турция, Иран, страны арабского мира и всемирные организации, такие как ООН и ВОЗ.

В ходе операции в Газе ЦАХАЛ уже отчитывалась о ликвидации нескольких лидеров ХАМАС. 17 октября израильская армия сообщила о ликвидации Усамы Мазини — главы совета (шуры) ХАМАС в секторе Газа. По сведениям ЦАХАЛ, Усама Мазини занимался захваченным ХАМАС заключенными и руководил «террористической деятельностью против Израиля».

В начале ноября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар окружен в своем бункере и не имеет связи с соратниками. Глава Минобороны пообещал тогда его ликвидировать.

Израильская армия вошла в сектор Газа в конце октября, а в начале ноября войска окружили крупнейший город региона Газа и продвинулись до побережья, разделив сектор на северную и южную части.

7 ноября генерал ЦАХАЛ Яро Финкельман сообщил, что «впервые за десятилетия» бои ведутся в центре Газы. По данным The Times of Israel, ЦАХАЛ захватила парламент Газы.

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Теги
ХАМАС Израиль Палестина сектор Газа
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