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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа

ЦАХАЛ: Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны страны (ЦАХАЛ).

Армия обороны Израиля сообщает, что десятки истребителей наносят удары по объектам, принадлежащим группировке ХАМАС.

Ранее министр обороны страны Йоав Галлант заявил, что ХАМАС объявил Израилю войну. В результате массированных обстрелов со стороны палестинских боевиков уже погибли по меньшей мере шесть человек, больше 100 пострадали, передает Timesof Israel.

Материал дополняется.

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