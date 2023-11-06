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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль сообщил о разделении Газы на южную и северную

ЦАХАЛ: израильские войска разделили Газу на северную и южную части
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Продвинувшись до побережья, израильские войска разделили регион на северную и южную части, заявил представитель ЦАХАЛ. Он добавил, что открыт коридор на юг для эвакуации гражданских. ЦАХАЛ проводит крупную атаку, сообщил Хагари
Фото: Israel Defence Forces / Global Look Press
Фото: Israel Defence Forces / Global Look Press

Израильские войска окружили город Газа (крупнейший город сектора Газа с населением свыше 700 тыс. человек) и продвинулись до побережья, тем самым разделив регион на северную и южную части, заявил представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге. Он добавил, что остается открытым односторонний коридор на юг для эвакуации мирного населения.

«Мы продолжаем атаковать с удвоенной силой и продолжаем проводить нашу наземную операцию на севере Газы и в большом городе Газа. С начала наземных операций мы поразили более 2500 целей. Также в этот час мы проводим крупномасштабную атаку на террористическую инфраструктуру как под землей, так и над землей. <...> Мы атакуем большими силами ночью и в течение всего дня, и этим вечером мы проводим важную операцию», — сказал Хагари.

Израильское издание Haaretz передавало, что ЦАХАЛ наносит массированные удары по городу Газа.

Сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, а фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС. Регион расположен на берегу Средиземного моря, имеет сухопутные границы с Израилем и Египтом (со стороны Синайского полуострова). Площадь сектора Газа составляет 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км), в нем, предположительно, проживают свыше 2 млн человек.

Хагари сообщил, что армия обороны Израиля 5 ноября нанесла удары по объектам, принадлежащим ливанскому движению «Хезболла» на юге Ливана в ответ на противотанковый огонь, в результате которого погиб мирный израильтянин. Также ЦАХАЛ ударила и по ряду других объектов и бойцам террористических группировок. Кроме того, система ПВО сбила беспилотник, запущенный «Хезболлой», он был перехвачен на территории Ливана.

По данным ЦАХАЛ, за время эскалации противостояния Израиля и ХАМАС, погибли 347 израильских солдат.

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Армия Израиля взяла Газу в окружение 2 ноября, спустя менее чем неделю после начала наземной операции в секторе. Целью военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС. Международные организации и ООН неоднократно заявляли о тяжелой гуманитарной ситуации в регионе на фоне боевых действий.

ЦАХАЛ 5 ноября сообщила о продвижении вглубь сектора Газа с севера и занятии позиции вдоль побережья, а также о поражении более 1,6 тыс. объектов, принадлежащих ХАМАС. «В число [пораженных] целей вошли инфраструктура организации, склады оружия, пусковые и наблюдательные пункты противотанковых ракет, а также боевики ХАМАС», — указали военные.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
сектор Газа ЦАХАЛ Израиль
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