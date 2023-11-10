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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху объявил о планах демилитаризовать сектор Газа

Нетаньяху: Израиль установит полный контроль над безопасностью в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
После ликвидации ХАМАС Израиль намерен провести демилитаризацию в секторе Газа, чтобы гарантировать отсутствие угрозы для израильтян в будущем, заявил Нетаньяху
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль после ликвидации ХАМАС установит полный контроль над сферой безопасности в секторе Газа и проведет его демилитаризацию. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает Haaretz.

По его словам, это необходимо для того, чтобы гарантировать, что из сектора Газа больше не будет угрозы гражданам Израиля.

О намерениях заняться обеспечением безопасности в секторе Газа после окончания боев на неопределенный период Нетаньяху говорил и ранее, комментируя призывы США не оккупировать анклав.

Старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев 8 ноября отметил, что израильские силы безопасности останутся в секторе Газа после завершения операции.

Он подчеркнул, что после окончания конфликта Израилю важно избежать возрождения «террористического элемента», чтобы не вернуться к исходной точке.

Израиль до этого опровергал планы по оккупации сектора Газа. «Мы не говорим о какой-либо продолжающейся оккупации сектора Газа. <...> Напротив, мы заинтересованы в создании новых рамок, в которых жители Газы смогут самостоятельно управлять территорией», — подчеркнул Регев.

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В ХАМАС заявили о намерении остаться в секторе Газа и заверили, что не примут любое правительство анклава, которое сочтут марионеточным. «ХАМАС останется укорененным в сознании нашего народа, и никакая сила на земле не сможет уничтожить или маргинализировать его», — заверил представитель группировки в Ливане Усама Хамдан.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Биньямин Нетаньяху сектор Газа Израиль демилитаризация
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