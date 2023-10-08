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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль официально перешел в состояние войны

Канцелярия Нетаньяху: Израиль официально перешел в состояние войны
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
После начала боевых действий израильский премьер Нетаньяху назвал происходящее войной, а не военной операцией, теперь это объявлено официально. ХАМАС заявил, что ведет военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы»
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Кабинет безопасности Израиля накануне, 7 октября, проголосовал за официальное объявление войны в стране, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Так было соблюдено требование Конституции страны, согласно которому Израиль не может вступить в войну без решения правительства.

Нетаньяху в первой половине дня 7 октября, в день начала конфликта с палестинским ХАМАС, в публичном заявлении назвал происходящее войной, а не военной операцией. ХАМАС, в свою очередь, объявил против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». Стороны ведут массированные атаки.

По последним данным, в Израиле жертвами боевых действий стали свыше 600 человек, ранены почти 2 тыс.; в секторе Газа — более 300 погибших и тоже около 2 тыс. пострадавших.

Второй день войны Израиля с ХАМАС. Фотогалерея
Фотогалерея 

В ходе боев силы ХАМАС частично перешли на территорию Израиля, они присутствуют на юге страны. Тель-Авив объявил там эвакуацию. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила утром 8 октября об уничтожении около 400 боевиков ХАМАС, десятки были арестованы.

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Боевики ХАМАС захватили заложников из числа участников музыкального фестиваля Nature Party, который проходил в израильском города Офаким, недалеко от границы сектора Газа. Российское посольство в Израиле заявило о проверке информацию о том, что среди заложников есть россияне.

В секторе Газа, как сообщили в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, около 20 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в убежищах из-за израильских обстрелов.

Поддержку Израилю выразили США, Германия, Великобритания. Китай назвал способом остановить конфликт «реализацию решения о двух государствах и независимость государства Палестина».

Россия выразила озабоченность обострением ситуации и призвала палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня и решению конфликта дипломатическим путем.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль Биньямин Нетаньяху ХАМАС Палестина палестино-израильский конфликт
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