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Палестино-израильский конфликт ,  
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Президент Израиля заявил о нежелании «оставлять вакуум» в секторе Газа

Президент Герцог: Израиль не может «оставить вакуум» в секторе Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
В ближайшем будущем страна будет вынуждена сохранять там «очень мощную силу», заявил Ицхак Герцог. Никто не хочет, чтобы сектор Газа вновь стал «базой террористов», подчеркнул он
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Израиль не может «оставить вакуум» в секторе Газа и в ближайшем будущем будет вынужден сохранять там «очень мощную силу», заявил президент Ицхак Герцог в интервью Financial Times.

По его словам, правительство обсуждает будущее анклава после окончания войны с ХАМАС. Герцог при этом допустил участие в этом США и соседних с Израилем стран.

«Если мы отступим, то кто возьмет на себя управление? Мы не можем оставить вакуум. Нам нужно подумать о том, каким будет механизм, есть много идей, которые витают в воздухе», — сказал Герцог.

Однако никто, подчеркнул он, не хочет, чтобы сектор Газа вновь стал «базой террористов».

Президент сказал, что смерти палестинцев разбивают ему сердце, но в первую очередь Израиль должен защищать свой народ.

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Хан-Юнис, сектор Газа

На прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль после уничтожения ХАМАС установит полный контроль над безопасностью в секторе Газа и проведет его демилитаризацию, чтобы гарантировать, что оттуда больше не будет угрозы для граждан. До этого старший советник премьера Марк Регев говорил, что израильские силы безопасности останутся в анклаве после завершения операции. «Мы не говорим о какой-либо продолжающейся оккупации сектора Газа. <...> Напротив, мы заинтересованы в создании новых рамок, в которых жители Газы смогут самостоятельно управлять территорией», — отмечал при этом он.

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В ХАМАС, в свою очередь, заявили, что намерены остаться в секторе Газа, и заверили, что не примут любое правительство анклава, которое сочтут марионеточным.

США призвали Израиль не устанавливать в анклаве длительную оккупацию. Нетаньяху в ответ предупредил, что его страна «в течение неопределенного периода будет нести общую ответственность за безопасность».

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Теги
Елена Чернышова
Израиль сектор Газа ХАМАС
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