ЦАХАЛ сообщила о захвате западной части Газы и начале новой фазы операции

Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа с 27 февраля. 6 ноября ЦАХАЛ сообщила об окружении Газы и фактическом разделении региона на северную и южную части, а спустя два дня — о контроле над северной частью города

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вслед за северной взяла под контроль западную часть Газы (крупнейший город сектора Газа с населением свыше 700 тыс. человек), после чего перешла к следующему этапу операции. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает Walla.

«Мы завершили <...> [операцию] и зачистку всей западной части города Газа, начался следующий этап — силы действуют четко, решительно, в очень высокой координации между воздушными, морскими и сухопутными войсками в сопровождении с очень сильной и всеобъемлющей разведкой», — сказал министр.

27 октября ЦАХАЛ объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа (до этого, после атаки ХАМАС на страну утром 7 октября, по анклаву более двух недель наносились авиаудары с израильской стороны). После этого на территорию анклава были введены израильские войска. 6 ноября ЦАХАЛ сообщила об окружении Газы и фактическом разделении региона на северную и южную части. Спустя два дня пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что ХАМАС потерял контроль над севером сектора.

Сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, а фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС. Регион расположен на берегу Средиземного моря, имеет сухопутные границы с Израилем и Египтом (со стороны Синайского полуострова). Площадь сектора Газа составляет 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км), в нем, предположительно, проживают свыше 2 млн человек.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и Израиль обсуждают возможность создания временного правительства в секторе Газа после свержения палестинского движения ХАМАС при поддержке ООН и при участии арабских государств. По данным источника Times of Israel, лидер Палестины Махмуд Аббас готов рассмотреть вопрос о переходе Газы под контроль его администрации только в том случае, если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы» с Израилем.

Президент Израиля Ицхак Герцог накануне заявил о нежелании «оставлять вакуум» в секторе Газа. По его словам, правительство обсуждает будущее анклава после окончания войны с ХАМАС, он также допустил участие в этом США и соседних с Израилем стран. Герцог отметил, что смерти палестинцев разбивают ему сердце, но в первую очередь Израиль должен защищать свой народ.

