 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

ЦАХАЛ сообщила о захвате западной части Газы и начале новой фазы операции

Министр обороны Израиля Галант: ЦАХАЛ захватила запад Газы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа с 27 февраля. 6 ноября ЦАХАЛ сообщила об окружении Газы и фактическом разделении региона на северную и южную части, а спустя два дня — о контроле над северной частью города
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вслед за северной взяла под контроль западную часть Газы (крупнейший город сектора Газа с населением свыше 700 тыс. человек), после чего перешла к следующему этапу операции. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает Walla.

«Мы завершили <...> [операцию] и зачистку всей западной части города Газа, начался следующий этап — силы действуют четко, решительно, в очень высокой координации между воздушными, морскими и сухопутными войсками в сопровождении с очень сильной и всеобъемлющей разведкой», — сказал министр.

WP узнала о согласии ХАМАС на сделку с Израилем по заложникам
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

27 октября ЦАХАЛ объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа (до этого, после атаки ХАМАС на страну утром 7 октября, по анклаву более двух недель наносились авиаудары с израильской стороны). После этого на территорию анклава были введены израильские войска. 6 ноября ЦАХАЛ сообщила об окружении Газы и фактическом разделении региона на северную и южную части. Спустя два дня пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что ХАМАС потерял контроль над севером сектора.

Сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, а фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС. Регион расположен на берегу Средиземного моря, имеет сухопутные границы с Израилем и Египтом (со стороны Синайского полуострова). Площадь сектора Газа составляет 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км), в нем, предположительно, проживают свыше 2 млн человек.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и Израиль обсуждают возможность создания временного правительства в секторе Газа после свержения палестинского движения ХАМАС при поддержке ООН и при участии арабских государств. По данным источника Times of Israel, лидер Палестины Махмуд Аббас готов рассмотреть вопрос о переходе Газы под контроль его администрации только в том случае, если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы» с Израилем.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык

Президент Израиля Ицхак Герцог накануне заявил о нежелании «оставлять вакуум» в секторе Газа. По его словам, правительство обсуждает будущее анклава после окончания войны с ХАМАС, он также допустил участие в этом США и соседних с Израилем стран. Герцог отметил, что смерти палестинцев разбивают ему сердце, но в первую очередь Израиль должен защищать свой народ.
 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЦАХАЛ ХАМАС Израиль сектор Газа
Материалы по теме
WP узнала о согласии ХАМАС на сделку с Израилем по заложникам
Политика
Президент Израиля заявил о разбитом сердце из-за гибели палестинцев
Политика
Президент Израиля заявил о нежелании «оставлять вакуум» в секторе Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 96,59 (-0,54) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 88,95 (-0,51) Инвестиции, 16:29
Зачем производитель автомобилей запустил свою космическую программу РБК и Geely, 21:03
ЦАХАЛ сообщила о захвате западной части Газы и начале новой фазы операции Политика, 21:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:55
Перевозчики начали отменять автобусные рейсы из Хельсинки в Петербург Политика, 20:54
В «Новой газете» избрали главного редактора вместо Муратова Общество, 20:53
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 20:49
Как развиваются территориальные системы экомониторинга в столице РБК и ДПиООС, 20:40
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Бастрыкин поручил возбудить дело после обрушения части дома в Астрахани Общество, 20:40
В Норвегии и Эстонии допустили закрытие КПП на границе с Россией Политика, 20:32
Власти Астраханской области рассказали о состоянии дома до обрушения Общество, 20:31
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 20:28
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 20:17
Минобороны показало полеты бомбардировщиков и ракетоносцев над 3 морями Политика, 20:12
Роднина ответила Тарасовой на критику работы спортсменов в Госдуме Спорт, 20:11