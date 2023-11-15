Израиль пообещал уничтожить ХАМАС после его предложения о заложниках

Нетаньяху назвал уничтожение ХАМАС и освобождение заложников священными миссиями Израиля. Ганц пообещал выслеживать лидеров группировки «в Газе и по всему миру». Reuters пишет, что исламисты согласились освободить 50 заложников

Фото: Amir Levy / Getty Images

Перед израильскими войсками стоят две задачи — уничтожение палестинского исламистского движения ХАМАС и возвращение заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения одной из военных баз.

«В Газе нет такого места, куда бы мы не добрались. Нет ни укрытия, ни приюта, ни прибежища для убийц из ХАМАС. Мы доберемся туда, уничтожим ХАМАС и вернем домой наших заложников — это две наши священные миссии», — приводит офис Нетаньяху его слова.

Член чрезвычайного правительства, министр без портфеля Бени Ганц, бывший глава Минобороны Израиля, заявил, что Тель-Авив будет выслеживать лидеров ХАМАС «в Газе и по всему миру».

«Не будет ни городов-убежищ, ни домов-убежищ. Мы отправимся туда, куда нам нужно, чтобы искоренить детоубийц на поверхности и под землей, в Газе и по всему миру. Мы доберемся до их лидеров так же, как мы добрались до их штабов», — сказал Ганц в заявлении для прессы (цитата по The Times of Israel).

Ранее Reuters со ссылкой на чиновника, проинформированного о переговорах, которые ведут катарские посредники, сообщило, что ХАМАС согласился освободить 50 израильских мирных жителей, захваченных в заложники, в обмен на трехдневное перемирие и освобождение палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

По словам собеседника агентства, сделка была согласована с США, ХАМАС согласился с общими положениями договора, но Израиль пока этого не сделал и ведет переговоры о деталях. Число палестинских женщин и детей, которые Израиль может освободить, неизвестно.

Как рассказали два источника агентства в египетских службах безопасности, пока достигнуто соглашение только об ограниченном перемирии в конкретных районах Газы. Они заявили, что Израиль продемонстрировал нежелание заключать какую-либо более широкую сделку, но, похоже, приблизился к согласию ко вторнику.

Чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что освобождение всех заложников пока не обсуждается. Reuters отмечает, что такая сделка потребовала бы от ХАМАС передать полный список оставшихся в живых гражданских лиц, удерживаемых в секторе Газа, что может быть невозможно для группировки из-за коммуникационных проблем.

Другой источник агентства в регионе, знакомый с деталями переговоров, пояснил, что сбор заложников для одновременного освобождения, которого добивается Израиль, затруднен с точки зрения логистики без прекращения огня.

Как передает Reuters, Ганц заявил сегодня на пресс-конференции: «Даже если от нас потребуют приостановить боевые действия, чтобы вернуть наших заложников, боевые действия и войну нельзя будет остановить, пока мы не достигнем наших целей».

Как сообщал CNN, переговоры о сделке продолжаются уже несколько недель. Их ведут представители ЦРУ, «Моссада» (израильская разведка) и Катара. В последние дни о приближении переговоров к финалу писали The Washington Post и Politico.

13 ноября представитель военного крыла ХАМАС «Бригады аль-Кассама» Абу Убейда заявил, что Катар работает над обеспечением обмена между группировкой и Израилем, который будет включать освобождение 200 палестинских детей и 75 женщин из израильских мест заключения в обмен на 50–70 израильских заложников — всех женщин и детей.

В рамках обмена ХАМАС запросил пятидневное перемирие. Оно включает прекращение огня и разрешение на доставку гуманитарной помощи во все районы сектора Газа. По словам Абу Убейды, Израиль просил у ХАМАС освободить 100 женщин и детей, однако встречное предложение группировки касается меньшего числа заложников. Он добавил, что Израиль «все еще медлит» в отношении этого предложения.

Нетаньяху заявил накануне, что Израиль «неустанно работает над освобождением заложников, в том числе применяя усиленное давление с начала наземного вторжения». По данным израильских властей, в заложниках у ХАМАС находятся 239 человек.