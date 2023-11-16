Следствие попросило суд арестовать задержанных топ-менеджеров «Балтики»

Денис Шерстенников (Фото: corporate.baltika.ru)

Следствие попросило арестовать экс-президента «Балтики» Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского по делу о мошенничестве. Соответствующее ходатайство поступило в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба суда.

Дело в отношении бывших руководителей возбуждено по ч. 4 ст.159 УК (мошенничество с использованием служебного положения или в крупном размере), обвинение им предъявили накануне.

Следствие полагает, что «неустановленные участники, в том числе из сотрудников ООО «ПК «Балтика», и фигуранты, использующие свое служебное положение» в период до 17 июля обманным путем приобрели для ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко» право интеллектуальной собственности, принадлежащее ООО «ПК «Балтика».

Действия Шерстенникова и Рогачевского причинили ущерб компании и российскому государству в лице временного управляющего — Росимущества, говорится в сообщении суда.

Стоимость сделки составляла не менее 295,6 млн руб., соглашение должно было действовать до 2042 года. Право интеллектуальной собственности дает возможность экспортировать собственную продукцию в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию.

О задержании Рогачевского и Шерстенникова днем 16 ноября сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники. Издание отмечало, что бывших топ-менеджеров заподозрили в передаче Carlsberg через аффилированные компании прав на аренду российских брендов завода. Это произошло еще до передачи «Балтики» под временное управление Росимущества летом 2023 года, писала газета.

По делу, по данным «Фонтанки», также проходит юрист компании Елена Кузьмина, которая уехала из страны.

Carlsberg объявила об уходе из России весной 2022 года. Позднее компания сообщила, что нашла покупателя на свой бизнес, однако «Балтика» была передана под госуправление в ответ на санкции против России. Новый генеральный директор датского производителя Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил российские власти в краже бизнеса.

Carlsberg Group в ответ отозвала у «Балтики» лицензии на производство и продажу своего пива. В итоге в октябре российский производитель через суд добился запрета Роспатенту прекращать его права на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg.