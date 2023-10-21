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Суд запретил Роспатенту прекращать лицензии «Балтики» на Holsten и Tuborg

«Балтика» оспаривает в суде односторонний отказ датской Carlsberg Group от рамочного соглашения о поставках и лицензиях на пиво

Пивоваренная компания «Балтика» через суд добилась запрета Роспатенту прекращать ее права на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. «Балтика» оспаривает в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области односторонний отказ датской Carlsberg Group от рамочного соглашения о поставках и лицензиях на эти бренды. На иск обратила внимание газета «Коммерсантъ». Определение опубликовано 19 октября, предварительное судебное заседание назначено на 15 ноября.

Летом этого года под временное управление Росимущества перешли 98,56% доли в пивоваренной компании «Балтика», принадлежащей Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, которыми владеет «Хоппи Юнион», и 0,09%, принадлежащими Carlsberg Deutschland GmbH.

Carlsberg Group сочла это «незаконным захватом» бизнеса и в ответ отозвала у «Балтики» лицензии на производство и продажу своего пива.

«Балтика» уже обращалась в суд с требованием запретить Carlsberg инициировать в Дании процесс о расторжении рамочного лицензионного соглашения, а Роспатенту — вносить изменения в договоры на бренды. Тогда суд в принятии обеспечительных мер компании отказал.

«Балтика» выпускает продукцию под брендами Tuborg, Kronenbourg 1664, Somersby, Seth & Riley’s Garage, Holsten, Zatecky Gus и LAV.

У «Балтики» в России восемь заводов — в Петербурге, Самаре, Туле, Воронеже, Новосибирске, Хабаровске, Ярославле и Ростове-на-Дону, где работают свыше 8 тыс. человек.

Весной 2022 года Carlsberg объявила об уходе из России. Незадолго до передачи «Балтики» под госуправление компания сообщила, что нашла покупателя на свой бизнес. Однако сейчас там не видят возможности прийти «к согласованному решению о выходе» из российского бизнеса, отмечали в Carlsberg после решения российских властей. «Мы отказываемся быть принужденными к сделке на неприемлемых условиях, оправдывающей незаконный захват нашего бизнеса в России», — заявляли в компании.

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Елена Чернышова
«Балтика» Carlsberg
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