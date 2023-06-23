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Carlsberg Group нашла покупателя на свои российские активы

Carlsberg Group объявила о продаже восьми заводов «Балтика», сделка ждет одобрения властей
В марте 2022-го Carlsberg анонсировала продажу российского бизнеса, который включает восемь пивоваренных заводов «Балтика». По данным компании, покупатель на активы найден, теперь сделка должна быть согласована властями
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса, который представлен пивоваренной компанией «Балтика», говорится в сообщении на сайте концерна.

«Вслед за нашим прошлогодним решением продать наш бизнес в России и последующим обширным процессом отделения бизнеса от остальной части Carlsberg Group Carlsberg сегодня подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса», — сказано в сообщении. Цену и покупателя компания не назвала.

Carlsberg отмечает, что отделение российского бизнеса было «очень сложным» и включало около 150 рабочих процессов по бизнес-функциям и инвестициям в оборудование и IТ-инфраструктуру на рынках за пределами России в размере более 150 млн датских крон (1,8 млрд руб.).

«Сделка подлежит одобрению регулирующих органов в России. Это включает подачу заявок в правительственную комиссию для получения ее одобрения. Кроме того, на сделку распространяются несколько обычных условий, включая одобрение регулирующих органов и выполнение определенных условий в ряде юрисдикций», — уточнили в компании.

До завершения сделки пивоваренная Carlsberg продолжит свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме, а также сохранит обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников. Сроки окончательного завершения сделки остаются неопределенными, а соглашение о продаже не повлияет на ожидаемые доходы в 2023 году, говорится в сообщении концерна.

В России Carlsberg принадлежат заводы «Балтика», которые выпускают пиво под брендами «Балтика», «Арсенальное», Zatecky Gus и др. В марте прошлого года компания заявила о намерении полностью уйти с российского рынка, а принадлежащие ей заводы выделить в отдельный бизнес. Глава Carlsberg Кеес т’Харт выражал надежду продать бизнес в России к лету 2023 года.

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В апреле прошлого года датская Berlingske сообщала, что интерес к приобретению «Балтики» проявил производитель безалкогольных напитков «Черноголовка». Также в качестве потенциального покупателя называлась израильская CBC Group. «Коммерсантъ» писал, что «Балтика» может быть продана совместному бельгийско-турецкому предприятию AB InBev Efes, который управляет 11 заводами в России и производит пиво в том числе под брендами «Клинское», «Белый медведь», «Сибирская корона».

В «Балтике» говорили, что Carlsberg не намерена продавать отдельные заводы, а хочет реализовать компанию целиком. Она управляет восемью заводами, в том числе в Санкт-Петербурге, Воронеже и Новосибирске, на них производится пиво более 55 марок. Сейчас у компании три совладельца: Carlsberg Sverige AB (98,56%), ООО «Хоппи Юнион» (1,35%) и Carlsberg Deutschland (0,09%). Чистая прибыль «Балтики» в 2021 году составила 5,34 млрд руб.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Carlsberg «Балтика» пивзавод Дания продажа бизнеса санкции Россия
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