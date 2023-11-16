«Фонтанка» сообщила о задержании экс-президента «Балтики»

Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский задержаны по подозрению в передаче Carlsberg прав на исконные бренды пива. Carlsberg — владелец завода «Балтика», но в июле он был передан под временное управление Росимущества

Денис Шерстенников (Фото: corporate.baltika.ru)

По делу о мошенничестве в пивоваренной компании «Балтика» задержан ее бывший президент Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Топ-менеджеров «Балтики» заподозрили в передаче Carlsberg (владелец завода «Балтика», который в июле был передан под временное управление Росимущества) прав на исконные бренды пива. Еще одна подозреваемая, юрист компании Елена Кузьмина, уехала из страны, пишет «Фонтанка».

После передачи завода Росимуществу президентом «Балтики» вместо Шерстенникова стал бывший руководитель компании Таймураз Боллоев. Шерстенников занимал пост с января 2021 года.

По версии следствия, руководство «Балтики» передавало аффилированным с Carlsberg зарубежным компаниям права на аренду российских брендов завода на 40 лет — еще до того, как летом этого года «Балтику» передали под временное управление Росимущества. При этом аренду последней марки — Žatecký Gus — оформили задним числом.

По данным издания, сначала дело возбудили по ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), потом его переквалифицировали на ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ущерб «Балтике» может составлять 100 млн руб.

Весной 2022 года компания Carlsberg объявила об уходе из России. Позднее она сообщила, что нашла покупателя на свой бизнес, однако «Балтика» была передана под госуправление в ответ на санкции против России. Новый генеральный директор датского производителя Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил российские власти в краже бизнеса.

Carlsberg Group в ответ отозвала у «Балтики» лицензии на производство и продажу своего пива. В итоге в октябре российский производитель через суд добился запрета Роспатенту прекращать его права на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg.