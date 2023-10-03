Carlsberg отозвала у «Балтики» лицензию на свои бренды пива

Carlsberg отозвала у «Балтики» лицензии на производство и продажу ее пива

Датская компания назвала свое решение ответом на действия российских властей, которые летом временно передали «Балтику» под управление Росимущества. Carlsberg сочла это «незаконным захватом» бизнеса

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Carlsberg Group отозвала у «Балтики» лицензии, позволявшие ей производить и продавать продукцию датской компании, сообщается на ее сайте.

«Мы проинформировали пивоваренные заводы «Балтики» о том, что расторгли лицензионные соглашения, которые позволяют «Балтике» производить, продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды», — сказано в сообщении.

Использовать имеющиеся запасы и материалы «Балтика» сможет до 1 апреля следующего года.

Carlsberg назвала свои действиям ответом на июльское решение российских властей передать «Балтику» под временное управление Росимущества (структурам Carlsberg принадлежат почти 99% акций, она продолжает сохранять право собственности).



Компания заявила, что сейчас не видит возможности прийти «к согласованному решению о выходе» из российского бизнеса. «Мы отказываемся быть принужденными к сделке на неприемлемых условиях, оправдывающей незаконный захват нашего бизнеса в России», — сказано в заявлении.

РБК обратился за комментарием в «Балтику».

«Балтика» выпускает продукцию под брендами Tuborg, Kronenbourg 1664, Somersby, Seth & Riley’s Garage, Holsten, Zatecky Gus и LAV. У «Балтики» в России восемь заводов — в Петербурге, Самаре, Туле, Воронеже, Новосибирске, Хабаровске, Ярославле и Ростове-на-Дону, где трудятся свыше 8 тыс. человек.

Накануне, 2 октября, «Коммерсантъ» сообщил, что «Балтика» обратилась в петербургский Арбитражный суд с просьбой запретить Carlsberg расторгать с ней лицензионное соглашение на использование брендов. В иске говорилось, что датская компания может начать разбирательство в Морском и торговом суде Дании с целью лишить «Балтику» прав на часть глобальных брендов. Кроме того, «Балтика» попросила суд запретить Роспатенту вносить правки в договоры на несколько марок пива, но суд в принятии обеспечительных мер отказал.



Carlsberg в марте прошлого года заявила, что уйдет из России. Незадолго до передачи «Балтики» под госуправление компания сообщила, что нашла покупателя на свой бизнес. Кто это и какова сумма сделки, компания не разглашала. В августе глава Cersberg Кеес т'Харт выражал надежду, что «Балтику» смогут продать, даже несмотря на переход под госуправление.