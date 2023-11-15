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Политика ,  
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Пашинян заявил, что Армения ищет партнеров для поставок ей вооружений

Пашинян: Армения ищет новых партнеров для поставок оружия и боеприпасов
Фото: mil.am
Фото: mil.am

Армения ищет новых партнеров в сфере безопасности, которые могли бы продавать ей оружие и боеприпасы, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время выступления в парламенте.

По его словам, Армения диверсифицирует отношения в сфере безопасности с партнерами, которые не могут продавать Еревану оружие и боеприпасы.

«Мы ищем и находим других партнеров по безопасности, пытаемся заключать контракты, приобретать оружие, военную технику», — сказал он (цитата по News.am).

Пашинян подчеркнул, что Армения пока не собирается выходить из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами.

Пашинян заявил, что Армения ищет партнеров для поставок ей вооружений
Политика
Фото:mil.am

В 2023 году Ереван отказался от участия в двух учениях совместно с ОДКБ — в январе и в сентябре. Кроме того, армянская сторона отозвала своего представителя при организации.

В сентябре Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. В Кремле с его утверждением не согласились, назвав страну «неотъемлемой частью этого региона».

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В конце октября 2023 года премьер-министр также заявил, что Армения остается в ОДКБ и не хочет недопонимания. Для того чтобы сделать выводы, нужна «последовательная работа», отметил он.

Кремль выразил сожаление из-за отказа Пашиняна участвовать в заседании ОДКБ, которое запланировано на 26 ноября в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Пашиняну «не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию».

ОДКБ была создана в 1992 году. Кроме Армении в нее входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В организации состояли Азербайджан, Грузия и Узбекистан, однако позднее они отказались от членства.

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Никол Пашинян Армения поставки оружия
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Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении

1 июня 1975 года
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