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Военная операция на Украине ,  
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FT назвала взяточничество и беззаконие препятствиями Украины на пути в ЕС

FT: взяточничество и беззаконие являются препятствиями Украины на пути в ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина подала заявку на вступление в ЕС сразу после начала российской спецоперации. Как отмечает FT, на пути к членству стране необходимо побороть коррупцию и разрушить имидж «нереформируемой страны, прогнившей от беззакония»
Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС
Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС

Послевоенное восстановление и членство Украины в ЕС будут зависеть от способности Киева преодолеть «многолетнее наследие взяточничества и беззакония», пишет Financial Times (FT).

Газета напоминает, что специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Притцкер на этой неделе предложил «мобилизовать» замороженные российские активы для покрытия части расходов на восстановление страны. Тогда же он указал, что такое восстановление будет возможно только при проведении на Украине необходимых реформ, «обеспечивающих прозрачность и подотчетность».

«Это был вежливый способ сказать, что украинские политики, военные, представители судебной власти, чиновники государственного управления, лидеры бизнеса и общество в целом должны энергично продолжать свою другую войну — войну с коррупцией внутри страны», — считают авторы статьи.

FT перечислила три причины, необходимые Украине для борьбы с коррупцией, среди них:

  • возможность более эффективно противостоять России;
  • улучшение перспектив Украины по вступлению в ЕС и занятию «своего места в мире как современной, демократической, процветающей страны наряду со своими международными партнерами»;
  • разрушение имиджа Украины как «нереформируемой страны, прогнившей от коррупции, организованной преступности и общего беззакония».

FT пишет, что чем успешнее Украина будет борется с коррупцией, тем больше она будет «контрастировать» с Россией, которая «не является ни демократичной, ни свободной от коррупции» страной.

FT привело диаграмму восприятия коррупции на Украине, согласно которой страна добилась «скромного прогресса» с 2012 года, поднявшись с 26 до 32 пунктов.

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В то же время авторы статьи отмечают усилия президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией, напоминая, как в августе он «встряхнул» региональные военкоматы, а также арестовал «некогда близкого к себе» олигарха Игоря Коломойского. Кроме этого, Зеленский снял с поста министра обороны Алексея Резникова, известного скандалами о взяточничестве в министерстве обороны.

Как указывает FT, решение проблемы коррупции является предварительным условием для вступления Украины в ЕС, однако даже в блоке многие сомневаются в том, что это случится скоро. «Это деликатный вопрос, потому что, если Украина вступит в ЕС, она станет одним из самых бедных членов блока», — отмечают авторы статьи.

Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, спустя несколько дней после начала российской военной операции. 23 июня того же года страна получила статус кандидата на вступление в союз. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что у Киева есть «амбициозный план» по присоединению к союзу за два года.

Одним из главных требований Еврокомиссии к Украине как кандидату в члены ЕС была борьба с коррупцией. Зеленский в середине ноября прошлого года говорил, что на Украине не осталось коррупционеров. «Не будет никакой коррупции, ее нет сейчас, конечно, потому что мы все едины. Многие коррупционеры уехали вместе со своими деньгами, и мы будем делать все, чтобы они остались там, где сейчас находятся», — утверждал глава государства.

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи в июне этого года заявил, что пока Украина выполнила два из семи условий членства: реформировала Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также приняла закон о СМИ.

МИД России в мае этого года в числе ряда условий достижения мира назвал отказ Украины от намерения вступить в ЕС. Глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что Евросоюз «постепенно сливается с НАТО».

В Евросоюз входят 27 государств. Последней к объединению присоединилась Хорватия в 2013 году. Глава евродипломатии Жозеп Боррель в августе призывал ЕС подготовиться к вступлению десяти стран. Одобрения заявок, кроме Украины, ожидают Турция (с 1999 года); Северная Македония (2005); Черногория (2010); Сербия (2019); Албания (2014); Босния и Герцеговина (2022); Молдавия (2022). Получения статуса кандидата в ЕС ожидают Грузия и частично признанная Республика Косово (подали заявки в 2022 году).

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
взяточничество Украина ЕС Военная операция на Украине
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