МВД назвало число обратившихся в ГАИ жителей новых регионов
Государственные услуги по линии Госавтоинспекции (ГАИ) с декабря 2022 года получили более 700 тыс. жителей новых регионов, сообщила представитель российского МВД Ирина Волк.
Речь идет о замене регистрационных документов на автомобили, а также водительских прав, уточнила она. В ГАИ поступило более 1 млн заявок на оказание госуслуг, ведомство уже обработало 720 тыс. из них, сказала Волк.
Гражданам, которые проживают Херсонской и Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), российские водительские права выдают без экзаменов и медосвидетельствования. Машины перерегистрируют без обязательного прохождения техосмотра и таможенных процедур. Госпошлина при оказании этих услуг не уплачивается.
Такой порядок определен постановлением президента, он будет действовать до 1 января 2026 года.
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые состоялись в этих регионах в сентябре 2022 года. Украина не признала переход территорий к России, Киев считает их оккупированными.
После вхождения четырех регионов в состав страны власти начали менять документы их жителям. По информации МВД, за год к 30 сентября российские паспорта получили 2,2 млн живущих там граждан. До конца года ведомство планировало выдать в республиках и двух областях еще около 400 тыс. паспортов.
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) определял прогнозную численность населения в новых субъектах России на 1 января 2024 года в 3,2 млн человек.
В июле 2022 года президент России Владимир Путин указом ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для всех граждан Украины. Жители ДНР и ЛНР получили такое право еще в 2019 году, а жители Херсонской и Запорожской области — в мае 2022 года.
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