Пытавшегося сбежать с зажатым в окне гаишником водителя Lexus арестовали

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (-0,36) Инвестиции, 16:08
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 60,24 (-0,13) Инвестиции, 16:08
Правительство поддержало решение «Газпрома» о выплате дивидендов Бизнес, 23:21
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 23:15
Литва выразила протест России из-за слов дипломата о событиях 1991 года Политика, 22:56
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 22:49
Эрлинг Холанд установил рекорд результативности чемпионата Англии Спорт, 22:43
Как прошло открытие Венецианского кинофестиваля. Фоторепортаж Life, 22:33
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 22:21
В России при ремонте по ОСАГО будут учитывать цену аналогов запчастей Финансы, 22:21
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Германии не увидели в отказе служить в армии причину для защиты россиян Политика, 22:16
Главного тренера «Химок» уволили спустя четыре матча после назначения Спорт, 22:11
Пытавшегося сбежать с зажатым в окне гаишником водителя Lexus арестовали Общество, 22:00
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 21:55
Инспектор бундесвера призвал не недооценивать военный потенциал России Политика, 21:50
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 21:29
Общество ,  
0 

Пытавшегося сбежать с зажатым в окне гаишником водителя Lexus арестовали

Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

Video

Суд арестовал на два месяца 30-летнего мужчину, который применил насилие в отношении полицейских, когда пытался скрыться от них на машине, сообщает московская прокуратура.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, вечером 29 августа патрульные остановили обвиняемого, который ехал на автомобиле Lexus с поддельными номерами. После требования предъявить документы он зажал руку одного из полицейских боковым стеклом и нажал на газ, это можно увидеть на кадрах с камеры наблюдения, которыми поделилась прокуратура.

Экс-мэра Архангельска арестовали после автопробега «богатых и успешных»
Общество
Александр Донской

Второй патрульный выстрелил в заднее левое колесо машины, тогда водитель ее остановил. При задержании он ударил одного из полицейских в грудь.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый ранее привлекался к административной ответственности, в том числе за движение по разделительной полосе, невыполнение законных требований сотрудника полиции, движение без госномеров и вождение без документов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
$10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо
Статьи
Pro
Фото: Francois Nel / Getty Images «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Свой среди чужих: можно ли россиянину сегодня вести бизнес в США
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Поможет ли налоговая оговорка не попасть в черный список ФНС
Статьи

Теги
арест прокуратура суд
Материалы по теме
Экс-мэра Архангельска арестовали после автопробега «богатых и успешных»
Общество
ТАСС сообщил, что считавшегося погибшим на пожаре водителя нашли живым
Общество
В России ужесточили наказание за езду без прав
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter