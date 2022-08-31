Пытавшегося сбежать с зажатым в окне гаишником водителя Lexus арестовали

Фото: Прокуратура города Москвы

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Суд арестовал на два месяца 30-летнего мужчину, который применил насилие в отношении полицейских, когда пытался скрыться от них на машине, сообщает московская прокуратура.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, вечером 29 августа патрульные остановили обвиняемого, который ехал на автомобиле Lexus с поддельными номерами. После требования предъявить документы он зажал руку одного из полицейских боковым стеклом и нажал на газ, это можно увидеть на кадрах с камеры наблюдения, которыми поделилась прокуратура.

Второй патрульный выстрелил в заднее левое колесо машины, тогда водитель ее остановил. При задержании он ударил одного из полицейских в грудь.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый ранее привлекался к административной ответственности, в том числе за движение по разделительной полосе, невыполнение законных требований сотрудника полиции, движение без госномеров и вождение без документов.