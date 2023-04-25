МВД проверит начальство вернувшегося из ЛНР с автоматом гаишника

Фото: Никита Попов / РБК

Один из сотрудников смоленской госавтоинспекции оказался причастен к незаконному приобретению и перевозке оружия и боеприпасов, проводится служебная проверка, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

Речь идет о задержании майора смоленской ГИБДД Андрея Ефимова, о котором ранее рассказали источники РБК. По их данным, он оказался причастен к попытке вывоза незаконно приобретенного оружия, которое обнаружили в багажном отделении «КамАЗа» в пункте пропуска «Донецк (Изварино)» 11 февраля. Тогда изъяли автомат Калашникова модели АК-74 1986 года выпуска, 28 патронов калибра 5,45 мм, а также четыре боевые ручные осколочные гранаты РГД-5.

В ходе следствия установили причастность Ефимова: он с 15 декабря прошлого года по 12 февраля текущего находился в служебной командировке в ЛНР.

19 апреля ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). По первой статье максимальное наказание — пять лет лишения свободы, по второй — лишение свободы до восьми лет.