В ГАИ заявили о планах установить в машины системы распознавания лиц

В патрульных автомобилях Госавтоинспекции могут в ближайшем будущем появиться интеллектуальные системы распознавания лиц участников дорожного движения и автоматической фотовидеофиксации машин, в том числе с иностранными регистрационными номерами, сообщили ТАСС в главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

«Интеллектуальное техническое оборудование патрульного автомобиля Госавтоинспекции ближайшего будущего даст возможность инспектору ДПС в ходе патрулирования выявлять нарушение правил дорожного движения транспортных средств как встречного так и попутного направления, скоростного режима, <...> информировать автоинспектора о грубых нарушениях», — считают в ведомстве.

В конце декабря прошлого года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в столичном метро благодаря системе биометрического распознавания лиц «Сфера» с начала ее работы в сентябре 2020 года задержали 2965 человек, из них с начала 2021 года — 2358 человек», — сообщил Ликсутов, добавив, что, большинство из них — преступники (2032). Система также помогла найти без вести пропавших (326) и потерявшихся детей (76).

«Благодаря «Сфере» поймали даже человека, поменявшего имя, фамилию, год рождения. Он искренне думал, что надежно спрятался. Но система его распознала и помогла задержать, он разыскивался много лет за серьезное преступление», — отметил Ликсутов. По его словам, ложных случаев оповещения системы были «буквально единицы».