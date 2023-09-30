Российские паспорта за год получили 2,2 млн жителей новых регионов

МВД: за год жители новых регионов получили более 2 млн российских паспортов

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За год более 2,2 млн жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта, сообщила пресс-служба МВД.

30 сентября в России празднуют День воссоединения новых регионов, они вошли в состав страны в 2022 году.

Всего с 2019 года российские паспорта получили более 3 млн жителей новых регионов, за ними обратились около 83% граждан.

Сейчас в новых регионах работают 150 временных пунктов приема и выдачи документов, а также мобильные группы и офисы для проживающих в отдаленных районах или немобильных граждан.

Прогнозная численность населения в новых субъектах России на 1 января 2024 года определена в количестве 3,2 млн человек.

По данным МВД на 12 сентября, всего в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было оформлено более 2,8 млн российских паспортов, еще 400 тыс. паспортов должны быть выданы до конца 2023 года.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года.

Президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали договоры о присоединении к России 30 сентября того же года, 5 октября законы об их ратификации подписал глава государства.

Киев назвал присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета.