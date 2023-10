Пентагон назвал условие передачи Украине ракет ATACMS

США передали Киеву дальнобойные ракеты ATACMS при условии, что они будут применяться в пределах «территории суверенной Украины», заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге. Трансляция велась пресс-службой американского Минобороны в соцсети X.

«Как и в случае со всеми другими системами и оборудованием, которое мы передали Украине, это сделано при наличии заверений, что они будут применяться в пределах суверенной Украины для возвращения и защиты суверенных украинских территорий», — сказал Райдер.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркивал, что украинская армия не будет применять американские ракеты ATACMS для атак по территории России.

17 октября The Wall Street Journal сообщила, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS. По данным газеты, Киев получил небольшое количество этих ракет. The New York Times уточняла, что ракеты ATACMS, отправленные Украине, были оснащены кассетными боеприпасами. Дальность этих ракет, как уточнили позже в Белом доме, составляет 165 км.

В тот же день сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщили, что украинская армия впервые применила дальнобойные ракеты ATACMS в районе Бердянска. Позже применение этих ракет подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что поставки ВСУ дальнобойных ракет ATACMS кардинально не смогут изменить ситуацию на линии соприкосновения, а российские войска смогут отразить их атаки.