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Военная операция на Украине ,  
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Киев сообщил о договоренности не использовать ATACMS для атак по России

Глава СНБО Данилов: Украина не будет применять ATACMS для атак на Россию
Сюжет
Военная операция на Украине
Секретарь СНБО Украины сообщил, что задача Украины — наносить удары по военным объектам в России собственным оружием. США официально поставки ATACMS Киеву не подтверждали. Россия передачу оружия Киеву критиковала
Пуск ракеты&nbsp;ATACMS
Пуск ракеты ATACMS (Фото: Wikimedia Commons )

Украинская армия не будет применять американские дальнобойные ракеты ATACMS для атак по территории России, заявил в интервью испанской газете ABC секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть договоренности об этом с нашими партнерами», — сказал он.

В то же время Данилов заявил, что задача Украины — «наносить удары собственным оружием по военным объектам Российской Федерации».

США не поощряют Украину наносить удары по России, заявлял Белый дом. При этом там говорили, что не возражают против атак ВСУ в отношении Крыма, который Вашингтон считает украинским.

Ракеты ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Киев просил Вашингтон поставить их с 2022 года. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский приехал в США и встретился с американским президентом Джо Байденом. Последний, по данным NBC News, пообещал Киеву поставить небольшую партию ATACMS.

Речь идет о ракетах, оснащенных кассетными боеприпасами, cообщала The Washington Post. Об этом же писала Financial Times, которая со ссылкой на источники указывала, что Вашингтон решил публично не объявлять о передаче ATACMS, чтобы «не предупреждать русских».

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Москва неоднократно выступала с критикой западных поставок оружия Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия будет вынуждена продолжить отодвигать угрозу от своих границ по мере того, как на Украину будут поступать все более дальнобойные системы.

Дальнобойные ракеты Украине уже поставляют Великобритания и Франция. Речь идет о Storm Shadow, (способны поражать цели на расстоянии более 250 км) и SCALP (дальность — до 500 км).

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ATACMS Алексей Данилов Военная операция на Украине
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