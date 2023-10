Рогозин и Рогов сообщили о первом применении ВСУ ракет ATACMS

The Wall Street Journal ранее сообщила, что Украина тайно получила от США дальнобойные ракеты ATACMS. Рогозин и Рогов утверждают, что ВСУ уже применили их, атаковав окраину Бердянска в Запорожской области

Боевой поражающий элемент М74 ракеты ATACMS (Фото: rogozin_do / Telegram)

Украинская армия впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале. Об этом также заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Украины ударили по пригороду запорожского Бердянска, впервые применив дальнобойную баллистическую ракету оперативно-тактического комплекса ATACMS производства США, которые тайно осуществили эту поставку на Украину», — написал Рогозин.

По его словам, ракеты содержали кассетные части с суббоеприпасами M74. Рогов отметил, что ВСУ также применяли снаряды Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

Как сообщили ранее американские газеты The Wall Street Journal и The New York Times со ссылкой на источники, за последние дни Киев получил небольшое число ракет ATACMS, они были переданы тайно и оснащены кассетными снарядами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, комментируя поставки Украине ATACMS, а также американских танков Abrams, что они не повлияют на ситуацию на фронте. «Нет никакой панацеи и оружия, которые способны изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет», — сказал он.

Украина долгое время просила о поставках ATACMS. Официально США не объявляли, что отправят такие ракеты, хотя и допускали поставки. Financial Times в конце сентября писала, что президент Джо Байден решился передать Киеву ATACMS, но намерен сделать это, «не предупреждая русских» публичным заявлением.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что у Киева есть договоренность с партнерами об отказе от нанесения ударов с помощью ATACMS по территории России. Новые регионы российскими Украина не признает.