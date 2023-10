Путин исключил, что ATACMS изменят состояние на линии соприкосновения

США ошиблись, передав Украине ракеты ATACMS, заявил Путин. Накануне Рогозин сообщил об ударе этой ракетой по пригороду Бердянска. В Кремле подчеркивали, что поставки западного оружия не помешают достичь целей военной операции

Ракета ATACMS (Фото: Wikimedia Commons )

Поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS кардинально не смогут изменить ситуацию на линии соприкосновения, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай. Он назвал это очередной ошибкой со стороны США.

Президент заявил, что российские войска смогут отразить атаки с использованием этих ракет.

«Ошибкой более масштабного, пока невидимого характера, но все-таки имеющего большое значение, является то, что США все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт, это очевидная вещь», — сказал Путин.

Украина просила США поставить ей ракеты ATACMS с начала российской военной операции в 2022 году. Изначально Вашингтон выступал против передачи этих ракет, опасаясь эскалации в случае, если ВСУ решат ударить ими по территории России. Однако накануне, 17 октября, источники The Wall Street Journal сообщили, что США все же тайно передали Украине небольшую партию ракет ATACMS. По данным The New York Times, речь идет о версии ракеты, оснащенной кассетными боеприпасами.

В тот же день сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявили, что украинская армия впервые применила ATACMS, ударив ими по пригороду Бердянска. По словам Рогозина, ракеты содержали кассетные части с суббоеприпасами M74. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ применили ракеты ATACMS. В Белом доме сообщили, что дальность поставленных снарядов составляет 165 км. «Мы считаем, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности», — отметили в нем.

Российские власти осуждают западные поставки оружия Украине. Посол России в США Анатолий Антонов назвал передачу ATACMS «грубейшей ошибкой», которая будет иметь «серьезные последствия». Он подчеркнул, что военная помощь Украине со стороны США не повлияет на расстановку сил в зоне боевых действий и все задачи военной операции будут выполнены.