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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Госдепартамент США предупредил американцев об опасности по всему миру

Госдеп США выпустил предупреждение об опасности для американцев по всему миру
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Граждане США в порту Лимасола после эвакуации из Хайфы
Граждане США в порту Лимасола после эвакуации из Хайфы (Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters)

Уровень опасности для американцев возрос по всему миру, заявила пресс-служба Госдепартамента США в глобальном предупреждении гражданам в X (бывший Twitter).

«Предупреждение по всему миру: из-за роста напряженности в различных частях мира, возможности террористических атак, демонстраций или насильственных действий против граждан и интересов США Государственный департамент советует гражданам США за рубежом проявлять повышенную осторожность», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездок в Ливан, Израиль и на Западный берег реки Иордан из-за начавшейся в регионе войны между боевиками палестинского движения ХАМАС и Израилем.

18 октября израильские военнослужащие попали под обстрел на границе с Ливаном. Они ответили артиллерийским огнем по источнику удара.

По данным на 18 октября, в результате эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС погиб 31 американец. 11 октября газета Independent со ссылкой на Госдепартамент написала, что по меньшей мере 22 американца погибли в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

8 октября Минэкономразвития России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации ситуации в стране. Тех, кто уже там находится, ведомство попросило проявлять осторожность и следовать указаниям властей региона. Туроператорам и турагентствам посоветовали приостановить продажу путевок.

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За время конфликта Израиля с ХАМАС погибли 19 россиян, еще семь числятся пропавшими без вести.

Теги
Госдепартамент США США Израиль ХАМАС
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