Госдепартамент США предупредил американцев об опасности по всему миру
Уровень опасности для американцев возрос по всему миру, заявила пресс-служба Госдепартамента США в глобальном предупреждении гражданам в X (бывший Twitter).
«Предупреждение по всему миру: из-за роста напряженности в различных частях мира, возможности террористических атак, демонстраций или насильственных действий против граждан и интересов США Государственный департамент советует гражданам США за рубежом проявлять повышенную осторожность», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездок в Ливан, Израиль и на Западный берег реки Иордан из-за начавшейся в регионе войны между боевиками палестинского движения ХАМАС и Израилем.
18 октября израильские военнослужащие попали под обстрел на границе с Ливаном. Они ответили артиллерийским огнем по источнику удара.
По данным на 18 октября, в результате эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС погиб 31 американец. 11 октября газета Independent со ссылкой на Госдепартамент написала, что по меньшей мере 22 американца погибли в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль.
8 октября Минэкономразвития России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации ситуации в стране. Тех, кто уже там находится, ведомство попросило проявлять осторожность и следовать указаниям властей региона. Туроператорам и турагентствам посоветовали приостановить продажу путевок.
За время конфликта Израиля с ХАМАС погибли 19 россиян, еще семь числятся пропавшими без вести.