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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Госдеп рекомендовал американцам не ездить в Ливан

Госдеп: американцам следует воздержаться от поездок в Ливан
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Американцам следует воздержаться от поездок в Ливан из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью, заявило бюро консульских дел Госдепартамент США в X (Twitter).

Ведомство предупредило, что рекомендация возникла в связи с ракетными и артиллерийскими обстрелами между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» «или другими вооруженными группировками боевиков».

18 октября израильские военнослужащие попали под обстрел на границе с Ливаном. Они ответили артиллерийским огнем по источнику удара. О пострадавших или погибших Армия обороны Израиля не сообщила.

8 октября Минэкономразвития России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации ситуации в стране. Тех, кто уже там находится, ведомство попросило проявлять осторожность и следовать указаниям властей региона.

12 октября Госдепартамент призвал американцев воздержаться от поездок в Израиль и на Западный берег реки Иордан из-за повышенной опасности терактов и гражданских беспорядков. Рекомендации относительно сектора Газа сохранились на четвертом уровне — «не путешествовать».

По состоянию на 18 октября, в результате эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС погиб 31 американец.

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Теги
Госдепартамент США американцы Ливан туризм
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