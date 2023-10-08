Власти посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Израиль

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Россиянам следует воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации ситуации в стране, сообщили в Минэкономразвития. Ведомство курирует туристическую отрасль после ликвидации Ростуризма.

Тем, кто уже находится в Израиле, министерство рекомендует проявлять осторожность во время перемещений по стране и следовать указаниям властей региона. Туроператорам и турагентствам посоветовали приостановить продажу путевок.

По данным Ассоциации туроператоров России, в Израиле находятся около 100 организованных туристов, количество самостоятельных путешественников неизвестно.

Накануне, 7 октября, боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю — нанесли массированные удары по территории страны из сектора Газа. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи». На следующий день бои продолжились, страна официально перешла в состояние войны.

По последним данным, в Израиле жертвами боевых действий стали свыше 600 человек, ранены почти 2 тыс.; в секторе Газа — более 300 погибших и также около 2 тыс. пострадавших. Среди жертв конфликта также есть жители других стран — Белоруссии, Украины и Таиланда.