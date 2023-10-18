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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Военные Израиля попали под обстрел на границе с Ливаном

ЦАХАЛ: израильские военные попали под ракетный обстрел на границе с Ливаном
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израильские военнослужащие попали под обстрел на границе с Ливаном, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

«Получили сообщение об обстреле противотанковыми ракетами солдат армии обороны Израиля в районе Штулы и в районе заграждения безопасности между Израилем и Ливаном», — рассказали в ЦАХАЛ.

Военнослужащие Израиля ответили артиллерийским огнем по источнику удара, добавили в пресс-службе армии.

17 октября самолеты ЦАХАЛ атаковали штаб-квартиру палестинского движения ХАМАС и нанесли удар по банку, который организация использовала для финансирования «террористической деятельности» в секторе Газа.

Пресс-служба армии уточнила, что за последние несколько дней корабли ВМС ЦАХАЛ применили высокоточные боеприпасы против объектов боевиков в секторе, поразив, в том числе, оперативный штаб в центре города и склады боеприпасов.

Армия Израиля наносит удары по сектору Газа с 7 октября, когда ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. В тот день страна подверглась массированному ракетному удару, а отряды боевиков палестинской группировки проникли в приграничные районы на юге страны.

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17 октября на баптистскую больницу в секторе упала ракета, ХАМАС и Израиль обвинили в произошедшем друг друга. По данным Al Arabiya, в результате взрыва погибли и пострадали по меньшей мере 800 человек.

Теги
ЦАХАЛ Израиль Ливан обстрелы
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