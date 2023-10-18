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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Количество погибших американцев в Израиле возросло до 31

Кирби: в результате палестино-израильской войны погиб 31 американец
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В результате эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС погиб 31 американец, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.

По словам Кирби, США продолжат разговоры с Израилем о необходимости защиты жизни невинных мирных людей.

11 октября газета Independent со ссылкой на Госдепартамент написала, что по меньшей мере 22 американца погибли в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль. Ранее президент США Джо Байден сказал, что в результате конфликта погибли 14 граждан Соединенных Штатов.

В результате атак ХАМАС на Израиль, по данным на 17 октября, погибли около 1,5 тыс. человек, ранения получили более 4,2 тыс. Среди жертв есть иностранцы, в том числе и россияне: по состоянию на 14 октября, погибли 16 граждан России, еще восемь считаются пропавшими без вести. В секторе Газа после начала войны 7 октября погибли 3 тыс. человек, более 12,5 тыс. жителей получили ранения.

Боевики ХАМАС признали, что среди захваченных в Израиле заложников есть россияне, не называя их точное количество. Группировка отметила, что контактирует с Москвой по этому вопросу. Всего боевики удерживают более 120 мирных жителей, сообщала израильская армия. Не менее 13 из захваченных в Израиле человек погибли.

17 октября на баптистскую больницу в секторе упала ракета, ХАМАС и Израиль обвинили в произошедшем друг друга. По данным Al Arabiya, в результате взрыва погибли и пострадали как минимум 800 человек.

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Теги
Джон Кирби США Израиль ХАМАС сектор Газа погибшие
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