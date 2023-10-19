Число погибших во время конфликта Израиля с ХАМАС россиян возросло до 19

В результате конфликта Израиля и ХАМАС погибли 19 граждан России, передает российское посольство. Двое россиян находятся среди заложников в секторе Газа, еще семь россиян числятся в списках пропавших без вести

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

За время конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС погибли 19 россиян, сообщили РБК в посольстве России. Ранее сообщалось о 16 погибших российских граждан.

«Согласно заявлениям, полученным от родственников, в списках пропавших без вести числятся семь российских граждан. <...> Прилагаем максимум усилий для установления местонахождения пропавших граждан», — добавили в российском диппредставительстве.

По предварительной информации, два россиянина, имеющие также гражданство Израиля, числятся в списке заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Накануне российский постпред Василий Небензя на срочном заседании Совета безопасности ООН заявил, что заложниками военной блокады сектора Газа, о которой ранее объявил Израиль в рамках военного конфликта с ХАМАС, стали порядка тысячи граждан России.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов ранее говорил, что с начала войны сотни российских граждан подали в посольство заявки с просьбой об эвакуации с территории Израиля. Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова 10 октября говорила, что около 280 россиян изъявили желание покинуть сектор Газа.

Война Израиля с ХАМАС продолжается с 7 октября. Палестинская группировка начала массированный ракетный обстрел Израиля, а отряды боевиков проникли в приграничные районы на юге страны. Многих уводили в плен на территорию сектора. В ответ израильская сторона начала бомбардировку сектора Газа, а также объявила о его блокаде.

По последним данным, в Израиле погибли 1403 человека, еще 3,8 тыс. ранены. В секторе Газа числятся погибшими 3785 человек, свыше 12 тыс. пострадали.