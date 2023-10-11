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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Количество погибших американцев в Израиле возросло до 22

Госдеп: в Израиле погибли как минимум 22 американца
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Chen Junqing / Global Look Press
Фото: Chen Junqing / Global Look Press

По меньшей мере 22 американца погибли в результате нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль, сообщила газета Independent со ссылкой на Госдепартамент.

«На данный момент мы можем подтвердить смерть как минимум 22 граждан США. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших», — говорится в заявлении Госдепартамента.

В ночь на 11 октября президент США Джо Байден заявил, что в Израиле в результате конфликта с ХАМАС погибли 14 граждан США. Помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что пропавшими без вести числятся как минимум 20 американцев.

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли 1,2 тыс. человек, ранения получили около 3 тыс. Число погибших среди израильских военнослужащих достигло 170. Среди жертв есть иностранные граждане, в частности четверо россиян.

Один из них, 34-летний Давид Лысцов, работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party близ города Офаким, который стал одной из целей боевиков ХАМАС.

Другой, Денис Беленький, переехал в Израиль в 1992 году и работал в полиции. Он погиб, помогая спасти других полицейских.

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Число погибших в секторе Газа достигло 1055 человек, еще свыше 5,1 тыс. получили ранения.

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Госдепартамент США США Израиль погибшие
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