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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Госдеп призвал американцев воздержаться от поездок в Израиль

Госдеп США: просим американцев не ехать в Израиль из-за угрозы терактов
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Американцам стоит воздержаться от поездок в Израиль и на Западный берег реки Иордан из-за повышенной опасности терактов и гражданских беспорядков, сообщил Госдепартамент США в X (Twitter).

«Департамент повысил рекомендации по поездкам в Израиль и на Западный берег до третьего уровня; пересмотрите решение о поездках из-за терроризма и гражданских беспорядков. Рекомендации в Газу остаются на четвертом уровне — «не путешествовать», — говорится в сообщении ведомства.

11 октября Госдепартамент сообщил, что по меньшей мере 22 гражданина США погибли в результате нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль.

8 октября Минэкономразвития России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации ситуации в стране. Тех, кто уже там находится, ведомство попросило проявлять осторожность и следовать указаниям властей региона. Туроператорам и турагентствам посоветовали приостановить продажу путевок.

В Израиле с момента начала войны с ХАМАС погибли четверо россиян, еще шесть числятся пропавшими без вести. Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил мнение, что число и погибших, и пропавших сограждан может быть «гораздо больше». «Но то, чем я могу оперировать, это именно подтвержденные и сверенные с израильской стороной данные», — уточнил он.

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