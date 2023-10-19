Минобороны Израиля пообещало скорое начало наземной операции в Газе

Израильские военные вскоре получат приказ о начале наземной операции против ХАМАС и «увидят Газу изнутри», заявил министр обороны Йоав Галант. В ЦАХАЛ ожидают, что наступление будет долгим и напряженным

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Власти Израиля вскоре отдадут приказ о начале сухопутной операции в контролируемом ХАМАС секторе Газа, сообщил министр обороны Йоав Галант.

Как передает The Times of Israel, министр встретился с военнослужащими бригады «Гивати», дислоцированными на границе с сектором Газа. «Пока вы видите Газу издали, но скоро вы увидите ее изнутри. Этот приказ поступит», — пообещал он.

Командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман уверен, что наступление израильской армии ЦАХАЛ будет «долгим и напряженным». «Эта война была навязана нам жестоким врагом, который причинил нам большой вред. <...> Теперь боевые действия перенесутся на их территорию», — сказал он.

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны на следующий день после нападения ХАМАС 7 октября. Позднее Галант заявил, что страна начинает полномасштабное наступление на сектор Газа. Военные сообщили о завершении подготовки к широкомасштабной операции, которая может включать комбинированные и скоординированные удары с воздуха, моря и суши.

В ЦАХАЛ говорили, что крупная операция начнется только после оценки ситуации с эвакуацией мирных жителей (израильские военные ранее призвали жителей города Газа эвакуироваться на юг сектора и открыли два маршрута). Помимо того, по оценкам израильских военных, боевики удерживают в секторе более 200 заложников.

По данным The New York Times, наземная операция должна была начаться в выходные 14-15 октября, но ее пришлось отложить из-за погодных условий. Затем, передавал Der Spiegel, ее начало отсрочили из-за визита в Израиль президента США Джо Байдена 18 октября.

Поездка американского лидера состоялась на фоне протестов в странах Ближнего Востока и ряде европейских городов, начавшихся после взрыва в больнице в секторе Газа. По данным палестинской стороны, там погиб 471 человек. ХАМАС утверждает, что удар по госпиталю нанес Израиль; израильские власти отвергают обвинения и называют причиной произошедшего неудачный запуск ракеты действующей в секторе Газа палестинской группировки «Исламских джихад» (признана террористической и запрещена в России).