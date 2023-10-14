В Израиле погибли 16 россиян из-за войны с ХАМАС

В Израиле из-за войны с палестинской группировкой с ХАМАС погибли 16 россиян, восемь человек пропали без вести, сообщили РБК в российском посольстве.

«По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере один гражданин России, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС», — добавили в дипмисии.

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