 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В Израиле погибли 16 россиян из-за войны с ХАМАС

Посольство сообщило о гибели в Израиле 16 граждан России
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В Израиле из-за войны с палестинской группировкой с ХАМАС погибли 16 россиян, восемь человек пропали без вести, сообщили РБК в российском посольстве.

«По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере один гражданин России, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС», — добавили в дипмисии.

Неделя войны Израиля и ХАМАС. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Материал дополняется.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Израиль россияне погибшие
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
В Израиле погибли 16 россиян из-за войны с ХАМАС Политика, 14:25
Требовавшего извинений от Киева представителя польского МИДа уволили Политика, 14:16
AFP узнало о согласии Египта открыть КПП из Газы только для граждан США Политика, 14:06
Норвежские лыжники обвинили Александра Большунова во лжи Спорт, 14:04
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 13:58
AFP узнало о решении Эр-Рияда приостановить переговоры с Израилем Политика, 13:33
Роман Костомаров опубликовал видео, как управляет автомобилем Спорт, 13:16
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Жена Федуна высмеяла критиков Тедеско после выхода Бельгии на Евро Спорт, 13:14
Как составляют рейтинги по оценке устойчивости городов и компаний РБК и ДПиООС, 13:13
Израиль сообщил об уничтожении руководившего атакой ХАМАС близ Газы Политика, 13:07
Крымский мост полностью открыли на 18 дней раньше плана Политика, 13:07
Десятки мирных жителей Газы погибли при ударе по шоссе Политика, 12:41
Зачем нужны индустриальные пылесосы на производствах РБК и Karcher, 12:39
Haaretz узнала об обнаружении армией тел пропавших израильтян в Газе Политика, 12:36