В Израиле погибли 16 россиян из-за войны с ХАМАС
Посольство сообщило о гибели в Израиле 16 граждан России
В Израиле из-за войны с палестинской группировкой с ХАМАС погибли 16 россиян, восемь человек пропали без вести, сообщили РБК в российском посольстве.
«По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере один гражданин России, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС», — добавили в дипмисии.
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