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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Число погибших в войне Израиля и ХАМАС палестинцев достигло 3 тыс.

Число палестинцев, погибших от боевых действий Израиля и ХАМАС, достигло 3 тыс.
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Количество палестинцев, погибших в результате крупнейших за последние 50 лет боевых действий между ХАМАС и Израилем, достигло 3 тыс. человек. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Палестины.

Также министерство рассказало, что ранения получили более 12,5 тыс. жителей сектора Газа. Еще 61 человек, по данным ведомства, погиб на Западном берегу реки Иордан, а 1,25 тыс. пострадали.

С израильской стороны жертвами конфликта стали около 1,5 тыс. человек, ранения получили более 4,2 тыс.

Война Израиля с ХАМАС продолжается уже десять дней. Обе стороны обмениваются ракетными ударами. 17 октября боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады аль-Кассама» — заявило о ракетном обстреле Тель-Авива.

Представитель ХАМАС еще 9 октября сообщал о готовности начать мирные переговоры с Израилем, указывая на достигнутые цели военной операции.

Израильская сторона отказывалась от этого, подчеркивая, что намерена уничтожить боевиков, которые после нападения стали экзистенциальной угрозой для государства. ХАМАС, в свою очередь, отказывается обсуждать судьбу захваченных в Израиле заложников без прекращения огня.

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17 октября израильский представитель при ООН Гилад Эрдан заявил, что война между Израилем и палестинской группировкой может завершиться «без единого выстрела», если боевики сложат оружие, отпустят заложников и сдадутся.

Теги
сектор Газа Палестина Израиль ХАМАС погибшие
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