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Палестино-израильский конфликт ,  
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Аббас заявил об отсутствии у Израиля красных линий после атаки

Аббас заявил об отсутствии у Израиля красных линий после атаки на больницу
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Президент Палестины назвал атаку на больницу аль-Ахли в секторе Газа «отвратительным военным преступлением»

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что у Израиля «нет красных линий» и что атака на больницу аль-Ахли в секторе Газа является «отвратительным военным преступлением», его слова приводит Al Jazeera.

Аббас подтвердил, что не будет встречаться с президентом Джо Байденом в Аммане. Он решил вернуться на Западный берег реки Иордан и быть со своим народом. «Мы не покинем нашу родину и не позволим никому изгнать нас», — подчеркнул президент.

Телеканал Al Hadath ранее сообщил, что лидер Палестины отказался от встречи с Байденом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, которая должна была состояться 18 октября в Аммане. Позднее министр иностранных дел Иордании Айман Сафади объявил об отмене четырехстороннего саммита с участием американского лидера. Байден решил не ехать в Амман из-за удара по больнице в Газе. Однако он вылетел в Израиль, который планировал посетить перед поездкой в Иорданию.

Аббас объявил трехдневный траур из-за атаки. По данным телеканала Al Arabiya, более 800 человек погибли или были ранены в результате удара. До этого Минздрав сектора Газа сообщал о гибели по меньшей мере 500 человек.

Армия обороны Израиля заявила, что ответственность за атаку несет запрещенная в России террористическая организация «Исламский джихад». По данным военных, ракета попала в больницу в результате неудачного запуска. ХАМАС, в свою очередь, обвинил в произошедшем Израиль и США.

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Теги
Елена Чернышова
Махмуд Аббас Палестина Больница Израиль
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